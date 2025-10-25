25/10/2025
Veja o nome do novo medicamento do SUS para crianças hemofílicas no DF

Escrito por Metrópoles
Crianças hemofílicas passaram a contar com mais um medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal (DF): o Emicizumabe.

A hemofilia é uma doença genética que provoca hemorragias mesmo em pequenas lesões. O tratamento tradicional é desgastante, especialmente para crianças, com diversas aplicações na veia. E os sangramentos são frequentes.

Com o emicizumabe, as aplicações são mais fáceis, do tipo subcutânea, e menos frequentes, passando de uma vez por mês a uma vez por semana.

O ministro da Saúde Alexandre Padilha e o secretário de Saúde do DF, Juracy Lacerda, lançaram o medicamento no SUS local, na sexta-feira (24/10). Até então o emicizumabe estava disponível pela rede pública para os adultos.

“Essas crianças vão ter uma infância”, pontuou Lacerda. De acordo com o secretário, além de facilitar o tratamento, estudos mostraram uma redução de mais de 77% de sangramentos entre os pacientes que recebem o medicamento.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou o impacto positivo da medida. “Vai ser um avanço muito importante para as crianças e famílias”, disse.

Segundo a Secretaria de Saúde, mais de mil crianças no país serão beneficiadas com a expansão do uso para crianças de até 6 anos. O Emicizumabe foi incorporado ao SUS em 2023 e já estava disponível para adultos na rede pública.

