Veja o que a PF apreendeu na casa de Buzeira, preso em operação

Escrito por Metrópoles
A coluna conseguiu acesso ao balanço oficial da ofensiva lançada pela Polícia Federal (PF), na última terça-feira (14/10), contra um esquema estruturado de lavagem de dinheiro. A operação policial culminou na prisão de Bruno Alexssander Souza Silva (foto em destaque), o influenciador digital conhecido como Buzeira.

Conforme apurado, os investigadores apreenderam:

  • 20 automóveis.
  • 12 moto aquáticas, incluindo jet ski, barco pequeno e similares.
  • Oito armas.
  • 412 munições de arma de fogo.
  • 13 celulares e quatro tablets.
  • 12 peças de joias.
  • Uma carteira de criptomoedas.
  • Os valores de: $ 24.802,00, € 1.200,00 e R$ 85.680,00.
  • Seis relógios também foram apreendidos

A ação Narco Bet

A Operação Narco Bet foi deflagrada com o objetivo de desarticular um esquema milionário de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava métodos avançados de dissimulação financeira, movimentando valores em criptomoedas, remessas internacionais e empresas de fachada, para ocultar a origem dos lucros do tráfico.

Parte dos recursos lavados teria sido canalizada para empresas do setor de apostas eletrônicas, as chamadas “Bets”, com o objetivo de mascarar os ganhos provenientes do tráfico e inserir o dinheiro no sistema financeiro com aparência de legalidade.

A operação contou com cooperação internacional da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), responsável por cumprir uma das ordens de prisão em território alemão contra um dos principais investigados, considerado principal no braço financeiro do esquema.

“Um sucesso”

A PF classificou os resultados da ação como um “sucesso”. “Foram cumpridos 11 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão.

O delegado da Polícia Federal Marcelo Maceira destacou que a ação culminou no bloqueio de mais de R$ 630 milhões. “Esse é o grande foco da PF hoje, a desarticulação e a descapitalização das organizações de drogas e, nesse sentido, a operação foi um sucesso”, declarou.

