Veja o recado que o irmão de Zé Felipe mandou a Virginia Fonseca

O cantor Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, aproveitou as redes sociais na noite dessa quinta-feira (9/10) para fazer um agradecimento especial à influenciadora Virginia Fonseca. O motivo? O grande engajamento de sua música Desocupa no Instagram, impulsionado justamente pelo compartilhamento da ex-cunhada.

“Quero agradecer a todos que estão escutando Desocupa e nos marcando. E, claro, um obrigado especial à Virginia. Valeu demais, Vi”, disse Matheus nos Stories do Instagram.

Em tom divertido, ele ainda brincou sobre a repercussão: “Acho que você gostou da música, né? Ou estou desconfiando… Hoje a gente entrou nos áudios em alta do Insta, então muito obrigado mesmo, de coração, a cada um que está ouvindo Desocupa.”

Matheus Vargas é fruto de um breve relacionamento de Leonardo com Liz Vargas

Virginia Fonseca

Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.

Virginia respondeu o ex-cunhado de forma carinhosa: “Tamo junto, Math! Essa música ficou boa demais”.