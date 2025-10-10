10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Veja o recado que o irmão de Zé Felipe mandou a Virginia Fonseca

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
veja-o-recado-que-o-irmao-de-ze-felipe-mandou-a-virginia-fonseca

O cantor Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, aproveitou as redes sociais na noite dessa quinta-feira (9/10) para fazer um agradecimento especial à influenciadora Virginia Fonseca. O motivo? O grande engajamento de sua música Desocupa no Instagram, impulsionado justamente pelo compartilhamento da ex-cunhada.

“Quero agradecer a todos que estão escutando Desocupa e nos marcando. E, claro, um obrigado especial à Virginia. Valeu demais, Vi”, disse Matheus nos Stories do Instagram.

Leia também

Em tom divertido, ele ainda brincou sobre a repercussão: “Acho que você gostou da música, né? Ou estou desconfiando… Hoje a gente entrou nos áudios em alta do Insta, então muito obrigado mesmo, de coração, a cada um que está ouvindo Desocupa.”

3 imagensVirginia FonsecaVirginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.Fechar modal.1 de 3

Matheus Vargas é fruto de um breve relacionamento de Leonardo com Liz Vargas

Reprodução2 de 3

Virginia Fonseca

Reprodução/Instagram/@virginia3 de 3

Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.

Reprodução/Instagram

Virginia respondeu o ex-cunhado de forma carinhosa: “Tamo junto, Math! Essa música ficou boa demais”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost