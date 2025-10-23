23/10/2025
Veja onde a dor no fígado aparece e o que comer para preveni-la

O fígado é o segundo maior órgão do corpo humano, o que mostra sua importância para a saúde. Ele realiza funções vitais, como desintoxicar o sangue e armazenar vitaminas e minerais, mas você já parou para pensar onde e por que sentimos dores nessa região? É raro, mas pode acontecer.

Embora o órgão em si não doa, a cápsula que o reveste é sensível e pode causar desconforto em alguns casos. De acordo com a nutricionista Cibele Santos, a dor no fígado geralmente é sentida na parte superior direita do abdômen, abaixo das costelas.

“Algumas condições que podem causar desconforto incluem hepatite (inflamação do fígado), doença hepática gordurosa não alcoólica, cirrose e cálculos biliares. É essencial consultar um profissional de saúde ao sentir dor prolongada ou intensa”, afirma a profissional ao Metrópoles.

Leticia Gasparetto, nutricionista especialista em endometriose e adenomiose, acrescenta que a dor no fígado, em alguns casos, vem acompanhada da sensação de peso, gases e digestão lenta.

Alimentos que ajudam a reduzir o desconforto

A alimentação desempenha um papel crucial na saúde do fígado. As nutricionistas Cibele Santos e Leticia Gasparetto listam algumas recomendações saudáveis que vale a pena ficar de olho:

  • Folhas amargas (rúcula, agrião, couve);
  • Frutas e vegetais, como maçã, morango, brócolis, couve, abacaxi e limão;
  • Chás digestivos, como boldo, hortelã e erva-doce;
  • Grãos integrais, como quinoa e arroz integral, são ótimas fontes de fibra, que auxiliam na digestão;
  • Proteínas magras, como frango, peixe e legumes;
  • Gorduras saudáveis, como abacate, azeite de oliva e nozes.

Alimentos para evitar

Além de saber o que comer, é importante conhecer os alimentos que podem prejudicar a saúde do fígado. Entre eles:

  • Álcool: aumenta o risco de danos ao fígado.
  • Alimentos processados: excesso de açúcares e gorduras saturadas podem levar à inflamação.
  • Sal em excesso: pode contribuir para a retenção de líquidos e aumentar a pressão no fígado.

“Investir na saúde do fígado por meio da alimentação é uma das melhores estratégias preventivas. Sempre que sentir dor ou desconforto, não hesite em procurar um profissional da saúde. Com escolhas alimentares corretas, podemos viver uma vida plena e saudável”, finaliza Cibele.

