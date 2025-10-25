25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Veja onde assistir Fluminense x Internacional pelo Brasileirão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
veja-onde-assistir-fluminense-x-internacional-pelo-brasileirao

O Fluminense enfrenta o Internacional neste sábado (25/10), às 17h30, no Maracanã, em mais um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 7ª posição, com 41 pontos, e busca se aproximar do G6 para garantir vaga na próxima Libertadores. Já o Colorado está em 14º lugar, com 35 pontos, e luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Leia também

2 imagensThiago Silva com a camisa do FluminenseFechar modal.1 de 2

Borré comemorando gol pelo Internacional diante do Sport

Ricardo Duarte/Internacional2 de 2

Thiago Silva com a camisa do Fluminense

Lucas Merçon/Fluminense

Os fãs poderão acompanhar o jogo ao vivo na plataforma de streaming Prime Video.

O Fluminense terá uma baixa importante: o zagueiro argentino Freytes cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos e deve ser substituído por Ignácio. O técnico Luis Zubeldía deve escalar a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (ou Germán Cano).

Já o Internacional, sob o comando do Ramón Díaz, deve ir a campo com: Rochet; Guga, Victor Gabriel, Vitão e Aguirre; Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero, Wesley e Borré.

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost