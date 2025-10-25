Veja onde assistir Fluminense x Internacional pelo Brasileirão

O Fluminense enfrenta o Internacional neste sábado (25/10), às 17h30, no Maracanã, em mais um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 7ª posição, com 41 pontos, e busca se aproximar do G6 para garantir vaga na próxima Libertadores. Já o Colorado está em 14º lugar, com 35 pontos, e luta para se afastar da zona de rebaixamento.
Borré comemorando gol pelo Internacional diante do Sport
Thiago Silva com a camisa do Fluminense
Os fãs poderão acompanhar o jogo ao vivo na plataforma de streaming Prime Video.
O Fluminense terá uma baixa importante: o zagueiro argentino Freytes cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos e deve ser substituído por Ignácio. O técnico Luis Zubeldía deve escalar a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (ou Germán Cano).
Já o Internacional, sob o comando do Ramón Díaz, deve ir a campo com: Rochet; Guga, Victor Gabriel, Vitão e Aguirre; Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero, Wesley e Borré.