veja-os-resultados-desta-quarta-feira-(22/10)-na-champions-league

A 3ª rodada da Champions League se encerrou nesta quarta-feira (22/10), com nove jogos. Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique foram os destaques do dia com goleadas por quatro gols de diferença contra os seus adversários.
As equipes voltam a campo na Liga dos Campeões apenas em novembro, nos dias 4/11 e 5/11, com nove jogos em cada dia. Vale ressaltar o confronto entre PSG e Bayern de Munique, que reunirá os dois primeiros colocados da competição.
Marc Guiu e Estêvão comemoram vitória do Chelsea
Liverool venceu nesta quarta
Bayern de Munique goleou o Club Brugge por 4 x 0
Com ajuda de brasileiro, o Chelsea goleou o Ajax por 5 x 1, no Stamford Bridge. No primeiro tempo, os Blues marcaram quatro vezes, com direito ao primeiro gol de Estêvão na Champions League, em cobrança de pênalti. Na segunda etapa, Tyrique George estufou as redes e concretizou o placar do jogo.
Pelo mesmo placar, o Liverpool atropelou o Eintracht Frankfurt, na Alemanha. Mesmo com a derrota, quem fez o primeiro do confronto foram os alemães, com Kristensen. Porém, nove minutos depois Ekitike fez a lei do ex valer e abriu o caminho para a goleada dos Reds.
Van Dijk, Konaté, Gakpo e Szoboszlai foram os responsáveis pelos outros gols da equipe inglesa na partida.
Também na Alemanha, o Bayern de Munique venceu o Club Brugge por 4 x 0, na Allianz Arena. Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz e Nicolas Jackson fizeram os gols do confronto.
Confira os outros resultados desta quarta-feira (22/10) de Champions League:
- Athletic Bilbao 3 x 1 Qarabag
- Galatasaray 3 x 1 Bodo/Glimt
- Chelsea 5 x 1 Ajax
- Real Madrid 1 x 0 Juventus
- Sporting 2 x 1 Olympique de Marselha
- Mônaco 0 x 0 Tottenham
- Atalanta 0 Slavia Praha
- Frankfurt 1 x 5 Liverpool
- Bayern de Munique 4 x 0 Club Brugge