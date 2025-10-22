Veja primeira imagem de Patrícia e Paloma Poeta juntas na Globo

A TV Globo deu início nesta semana à gravação da sua tradicional vinheta de fim de ano, que será exibida em dezembro. Em 2025, a ideia da emissora carioca é aproximar as famílias de seus artistas contratados aos telespectadores. Por isso, até mesmo famosos de outros canais vão marcar presença. É o caso da apresentadora Paloma Poeta, da Record.

A coluna Fábia Oliveira teve acesso com exclusividade à primeira imagem da jornalista, que comanda o jornalístico Fala Brasil, da Record, ao lado da irmã, Patrícia Poeta, apresentadora do Encontro. O encontro marca pelo simbolismo: é a primeira vez que as irmãs aparecem juntas numa gravação da TV Globo.

Paloma Poeta, aliás, não é a única contratada da emissora de Edir Macedo que poderá ser vista na vinheta de fim de ano da Globo. A apresentadora Ticiane Pinheiro, do Hoje em Dia, também participou da gravação no canal rival. Ela acompanhou o marido, o jornalista César Tralli, que vai assumir o Jornal Nacional a partir do próximo mês.

A jornalista Renata Vasconcellos também estará na vinheta ao lado da sua irmã gêmea, Lanza Mazza. Elas, aliás, surgiram com roupas idênticas no primeiro dia da gravação da mensagem de fim de ano da Globo nesta terça-feira (21/10).

Na semana passada, a coluna descobriu detalhes da vinheta que antecipa a chegada de 2026. Os planos da Globo para este ano é “se aproximar” do público e usar os artistas para gerar o sentimento de “pertencimento”. A coluna teve acesso ao documento que descreve com detalhes como será o vídeo que será exibido pela emissora a partir de dezembro.

“Vamos nos debruçar na nossa capacidade de gerar encontros para mostrar a Globo como um espaço aberto e receptivo, uma grande casa: a casa onde todas as famílias se encontram”, diz o material.

Assim, em 2025 a vinheta de fim de ano da emissora vai começar retratando momentos familiares e caseiros dos artistas. Ainda em suas casas, o elenco começará a cantar a tradicional música. Como de costume, vários famosos vão participar, enquanto as cenas mostram casas e famílias se complementando na letra.