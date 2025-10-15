15/10/2025
Veja quais os bairros mais e menos vigiados pelo Smart Sampa em SP

A chance de algum procurado pela Justiça ser preso após identificação por câmeras do programa Smart Sampa, sistema de vigilância da gestão Ricardo Nunes (MDB), pode ser quase 30 vezes maior, a depender da subprefeitura da cidade de São Paulo vigiada.

Enquanto a Subprefeitura de Pinheiros (região da classe média na zona oeste) concentra 5.837 equipamentos, Sapopemba, no extremo leste da capital, tem apenas 192, ou 29 vezes menos. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação.

O programa é uma das grandes apostas da gestão Nunes – que é um dos cotados para disputar o governo estadual caso o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) resolva embarcar na eleição presidencial em vez de buscar a reeleição. O sistema permite reconhecimento facial e de placas de veículos, o que já rendeu mais de 2.000 capturados.

Em 2023, a cidade toda tinha apenas 7.580 equipamentos. O número chegou a 21.310 no ano seguinte. Neste ano, até setembro a quantidade de câmeras já havia dobrado.

Puxada por Pinheiros, a zona oeste da cidade lidera a lista, com 11.000 câmeras, seguida pelo centro (9.000), região leste (8.500) e norte (3.000).

Atrás de Pinheiros, vêm as subprefeituras da Sé (4.179 câmeras) e Vila Mariana (3.441). Em comum, além da presença de bairros de classe média em sua área, que possuem muitos condomínios com câmeras de empresas conectadas ao sistema, também há corredores comerciais.

Por outro lado, subprefeituras formadas majoritariamente por bairros periféricos são as que têm menos câmeras do programa.

 

Veja a lista de subprefeituras

  1. Pinheiros – 5.837 câmeras
  2. Sé – 4.179 câmeras
  3. Vila Mariana – 3.441 câmeras
  4. Lapa – 2.486 câmeras
  5. Campo Limpo – 2.209 câmeras
  6. Santo Amaro – 2.075 câmeras
  7. Butantã – 1.940 câmeras
  8. Mooca – 1.760 câmeras
  9. Itaquera – 1.578 câmeras
  10. Itaim Paulista – 1.404 câmeras
  11. Capela do Socorro – 1.204 câmeras
  12. Cidade Tiradentes – 1.253 câmeras
  13. Ipiranga – 1.145 câmeras
  14. Santana/Tucuruvi – 1.123 câmeras
  15. Penha – 925 câmeras
  16. São Mateus – 734 câmeras
  17. São Miguel Paulista – 723 câmeras
  18. Casa Verde/Limão/Cachoeirinha – 710 câmeras
  19. Aricanduva/Formosa/Carrão – 526 câmeras
  20. Jabaquara – 549 câmeras
  21. Vila Maria/Vila Guilherme – 548 câmeras
  22. Vila Prudente – 463 câmeras
  23. Pirituba/Jaraguá – 446 câmeras
  24. M’Boi Mirim – 425 câmeras
  25. Cidade Ademar – 412 câmeras
  26. Jaçanã/Tremembé – 390 câmeras
  27. Freguesia/Brasilândia – 357 câmeras
  28. Ermelino Matarazzo – 277 câmeras
  29. Perus/Anhanguera – 248 câmeras
  30. Guaianases – 236 câmeras
  31. Parelheiros – 205 câmeras
  32. Sapopemba – 192 câmeras
