veja-quais-os-bairros-mais-e-menos-vigiados-pelo-smart-sampa-em-sp

A chance de algum procurado pela Justiça ser preso após identificação por câmeras do programa Smart Sampa, sistema de vigilância da gestão Ricardo Nunes (MDB), pode ser quase 30 vezes maior, a depender da subprefeitura da cidade de São Paulo vigiada.

Enquanto a Subprefeitura de Pinheiros (região da classe média na zona oeste) concentra 5.837 equipamentos, Sapopemba, no extremo leste da capital, tem apenas 192, ou 29 vezes menos. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação.

O programa é uma das grandes apostas da gestão Nunes – que é um dos cotados para disputar o governo estadual caso o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) resolva embarcar na eleição presidencial em vez de buscar a reeleição. O sistema permite reconhecimento facial e de placas de veículos, o que já rendeu mais de 2.000 capturados.

Em 2023, a cidade toda tinha apenas 7.580 equipamentos. O número chegou a 21.310 no ano seguinte. Neste ano, até setembro a quantidade de câmeras já havia dobrado.

Puxada por Pinheiros, a zona oeste da cidade lidera a lista, com 11.000 câmeras, seguida pelo centro (9.000), região leste (8.500) e norte (3.000).

Atrás de Pinheiros, vêm as subprefeituras da Sé (4.179 câmeras) e Vila Mariana (3.441). Em comum, além da presença de bairros de classe média em sua área, que possuem muitos condomínios com câmeras de empresas conectadas ao sistema, também há corredores comerciais.

Por outro lado, subprefeituras formadas majoritariamente por bairros periféricos são as que têm menos câmeras do programa.

