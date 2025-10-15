Veja quais são os cursos mais e menos concorridos da Fuvest 2026

A Fuvest, vestibular para ingresso na Universidade de São Paulo (USP), divulgou a relação entre a quantidade de inscritos na prova e as vagas de cada curso da edição de 2026. Os números revelaram que cursos da área da saúde seguem como os mais desejados pelos estudantes, com destaque para Medicina, sendo o mais concorrido em todos os campi em que é oferecido, com 90,7 candidatos por vaga.

Neste ano, o destaque vai para o curso de Ciências Biomédicas, que foi o 6º mais procurado, e Fisioterapia, que foi o 9º. Psicologia em São Paulo e em Ribeirão Preto, no interior, segue como o mais concorrido logo após Medicina. O curso de Relações Internacionais, da área de humanas, é o 4º mais concorrido, com 37,9 candidatos por vaga.

A fundação que elabora o vestibular afirma que a busca por cursos da área da saúde consolida uma tendência observada pós-pandemia, de crescimento no interesse por profissões ligadas à ciência e ao cuidado com o outro. “Fatores como o avanço das tecnologias aplicadas à medicina, o crescimento das startups de saúde e o surgimento de novas fronteiras de pesquisa também podem explicar o crescente interesse”, afirma a Fuvest.

Entre os cursos menos concorridos, Gerontologia registrou o menor valor, com 1,5 candidato por vaga. Gestão Ambiental, Geociências e Educação Ambiental e Licenciatura em Matemática/Física seguem logo depois. “A baixa atratividade deste último reforça um desafio conhecido: baixa atratividade das carreiras docentes, associada à remuneração limitada e à falta de reconhecimento profissional”, comenta a Fuvest.

Confira os dez cursos mais concorridos na Fuvest 2026 e candidatos por vaga (C/V):

Medicina – 90,7 C/V

Psicologia (SP) – 58,6 C/V

Psicologia (Ribeirão Preto) – 39,8 C/V

Relações Internacionais – 37,9 C/V

Audiovisual – 30,6 C/V

Ciências Biomédicas – 29,3 C/V

Publicidade e Propaganda – 27,6 C/V

Jornalismo – 25,7 C/V

Fisioterapia – 22,9 C/V

Engenharia Aeronáutica – 22,8 C/V

Confira os cinco cursos menos concorridos na Fuvest 2026 e a quantidade de C/V:

Engenharias* (FZEA) – 1,0 C/V

Gerontologia – 1,5 C/V

Gestão Ambiental – 2,2 C/V

Geociências e Educação Ambiental – 2,4 C/V

Licenciatura em Matemática/Física – 2,7 C/V

*novo curso incluído no vestibular de 2026 que faz parte da FZEA (Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos) da USP