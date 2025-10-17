veja-qual-o-melhor-corte-para-quem-tem-cabelo-volumoso,-segundo-expert

Você é do time que tem os cabelos naturalmente cheios? Apesar do volume, às vezes, parecer difícil de controlar, não é preciso recorrer a alisamentos. O segredo está em apostar nos cortes certos e em truques que ajudam a manter os fios saudáveis e com movimento.

De acordo com a visagista e terapeuta capilar Mari Borges, o corte mais indicado para quem tem cabelo volumoso é o degradê, com camadas descontraídas e pontas desfiadas.

“Esse corte ajuda a dar movimento e estrutura ao volume. Franjas alongadas no estilo bardot, curtain bangs ou desfiadas (face frame bangs) também são bem-vindas, desde que acompanhem o movimento natural dos fios e não ‘briguem’ com o volume”, afirma Mari Borges.

Erro comum

Questionada sobre o erro mais comum na hora de escolher um corte de cabelo, a visagista e terapeuta capilar Mari Borges explica que muitas pessoas não conhecem o próprio estilo pessoal antes de decidir o visual.

“O erro mais comum é não identificar o próprio estilo, o formato do fio e, principalmente, a imagem que deseja transmitir. Sem essas respostas, é difícil que o profissional possa orientar sobre o corte ideal”, explica a profissional.

Mari acrescenta que, no visagismo, não existe certo ou errado e, sim, a harmonização adequada com a imagem que o cliente deseja passar.

“Se a pessoa quer transmitir autoridade e seriedade, cortes mais alinhados, menos volumosos e com penteados retos são ideais. Se a intenção é transmitir leveza, acessibilidade e espontaneidade, cortes mais volumosos e menos estruturados são indicados”, afirma a expert.

Nutrição é essencial

Segundo Mari Borges, os tratamentos capilares são aliados essenciais para qualquer tipo de cabelo, mas especialmente para os cabelos volumosos.

“Se fosse necessário escolher apenas um, a recomendação é a nutrição, pois devolve lipídeos para o fio, amacia a fibra entre as camadas de cutícula e dá mais peso ao fio, alinhando-o e reduzindo o frizz”, sugere a visagista e terapeuta capilar.

Cuidado com a temperatura da água: banhos muito quentes podem deixar os fios mais frágeis

E se eu quiser reduzir o volume?

Para reduzir o volume de forma natural, o segredo é não tirar demais o volume, mas distribuí-lo. Mari Borge recomenda cortes como shaggy hair, em V ou U, ou camadas alongadas.

Outra técnica utilizada por profissionais é o perfilamento da mecha. “Isso consiste em retirar finas camadas e fios discretos no meio da cabeça, amenizando o volume. Essa técnica é eficaz, mas requer manutenção regular”.