Veja repercussão na imprensa internacional de encontro de Lula e Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, se encontraram na tarde deste domingo (26/10), madrugada no Brasil, na capital da Malásia. O encontro durou cerca de uma hora e marcou o início da reaproximação entre os países, além de conversas sobre a negociação do tarifaço imposto por Washington a produtos brasileiros.

Veja a íntegra:

“Brasil e EUA se reunirão ‘imediatamente’ para buscar soluções tarifárias, diz Lula”, diz Reuters

A imprensa internacional repercutiu o assunto. A agência Reuters puxou pelo encontro que o Brasil e os EUA farão, “imediatamente”, para buscar soluções às tarifas.

“EUA e Brasil iniciam negociações comerciais após Trump e Lula reatarem relações”, diz Bloomberg

A Bloomberg seguiu na mesma linha, com foco na fala de Trump, que declarou que se deu “muito bem” com Lula, além de indicar disposição de retirar as tarifas impostas aos produtos brasileiros. Além disso, a agência relembrou o fato de as sanções terem sido motivadas pelo processo em curso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia também

“Trump diz que espera bons negócios e laços fortes com o Brasil”, diz Al Jazeera

A Aljazeera, do Catar, deu foco no tom positivo que Trump manteve com Lula durante o encontro. “Apesar da atual tarifa americana de 50% sobre o Brasil e dos conflitos anteriores de Trump com Lula, Trump adotou um tom otimista sobre os laços bilaterais, dizendo que espera que suas equipes comerciais fechem bons acordos e que os dois países desfrutem de um relacionamento forte”, escreveu o veículo.