26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Veja repercussão na imprensa internacional de encontro de Lula e Trump

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
veja-repercussao-na-imprensa internacional-de-encontro-de-lula-e-trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, se encontraram na tarde deste domingo (26/10), madrugada no Brasil, na capital da Malásia. O encontro durou cerca de uma hora e marcou o início da reaproximação entre os países, além de conversas sobre a negociação do tarifaço imposto por Washington a produtos brasileiros.

Veja a íntegra:

“Brasil e EUA se reunirão ‘imediatamente’ para buscar soluções tarifárias, diz Lula”, diz Reuters

A imprensa internacional repercutiu o assunto. A agência Reuters puxou pelo encontro que o Brasil e os EUA farão, “imediatamente”, para buscar soluções às tarifas.

“EUA e Brasil iniciam negociações comerciais após Trump e Lula reatarem relações”, diz Bloomberg

A Bloomberg seguiu na mesma linha, com foco na fala de Trump, que declarou que se deu “muito bem” com Lula, além de indicar disposição de retirar as tarifas impostas aos produtos brasileiros. Além disso, a agência relembrou o fato de as sanções terem sido motivadas pelo processo em curso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia também

“Trump diz que espera bons negócios e laços fortes com o Brasil”, diz Al Jazeera

A Aljazeera, do Catar, deu foco no tom positivo que Trump manteve com Lula durante o encontro. “Apesar da atual tarifa americana de 50% sobre o Brasil e dos conflitos anteriores de Trump com Lula, Trump adotou um tom otimista sobre os laços bilaterais, dizendo que espera que suas equipes comerciais fechem bons acordos e que os dois países desfrutem de um relacionamento forte”, escreveu o veículo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost