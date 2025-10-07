Veja salários da PCDF após reajuste de até 27,27%

O termo de negociação salarial que prevê reajuste de até 27,27% para policiais civis do Distrito Federal foi assinado, nesta terça-feira (7/10), por representantes do governo federal, do GDF, da Polícia Civil do DF (PCDF) e dos sindicatos dos servidores.
Segundo o documento ao qual o Metrópoles teve acesso, ao final do pagamento do reajuste, em janeiro de 2026, o salário de delegado e perito de classe especial chegará a R$ 38.872,66. A recomposição, porém, ainda depende de aprovação do Congresso Nacional.
Os delegados e peritos de primeira classe receberão, ao término da recomposição salarial, R$ 32.382,34. A remuneração dos servidores de segunda e terceira classes será de R$ 27.703,52 e R$ 26.690,15, respectivamente.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Assembleia de policiais civis do DF
David Jordan/Sinpol-DF2 de 4
O termo de negociação salarial que prevê reajuste de até 27,27% para policiais civis do Distrito Federal foi assinado nesta terça-feira (7/10)
Reprodução/Sinpol-DF3 de 4
Pelo menos 31 policiais civis do DF foram diagnosticados com o novo coronavírus
Rafaela Felicciano/Metrópoles4 de 4
Desde o início da pandemia, 128 policiais civis do DF tiveram coronavírus
ANDRÉ BORGES/ESPECIAL PARA O METRÓPOLES
Leia também
-
Policiais civis aceitam proposta de reajuste da União. Veja valores
-
Governo oferece reajuste de 24% a 27% para policiais do DF
Em relação aos agentes, escrivães e papiloscopistas, o salário passará a ser de R$ 23.440,38, em janeiro de 2026, quando será paga a segunda parcela. Os profissionais destas categorias, de primeira e segunda classes, receberão R$ 17.523,06 e R$ 14.593,70, respectivamente. Já os de terceira classe terão remuneração de R$ 13.794,41.
Previsão de reajuste salarial de delegados e peritos da PCDF em janeiro de 2026 (após incorporação das duas parcelas)
- Classe especial: sairá de R$ 30.542,92 para R$ 38.872,66;
- Primeira classe: sairá de R$ 25.815,00 para R$ 32.382,34;
- Segunda classe: sairá de R$ 22.085,08 para R$ 27.703,52;
- Terceira classe: sairá de R$ 21.449,24 para R$ 26.690,15.
Previsão de reajuste salarial de agentes de polícia, escrivães, papiloscopistas e agentes policiais de custódia (após incorporação das duas parcelas)
- Classe especial: sairá de R$ 18.417,51 para R$ 23.440,38;
- Primeira classe: sairá de R$ 13.969,28 para R$ 17.523,06;
- Segunda classe: sairá de R$ 11.634,01 para R$ 14.593,70;
- Terceira classe: sairá de R$ 11.085,72 para R$ 13.794,41.
O reajuste dos policiais civis do DF ainda depende do aval do Congresso porque a corporação é custeada com recursos da União.