Veja salários da PCDF após reajuste de até 27,27%

O termo de negociação salarial que prevê reajuste de até 27,27% para policiais civis do Distrito Federal foi assinado, nesta terça-feira (7/10), por representantes do governo federal, do GDF, da Polícia Civil do DF (PCDF) e dos sindicatos dos servidores.

Segundo o documento ao qual o Metrópoles teve acesso, ao final do pagamento do reajuste, em janeiro de 2026, o salário de delegado e perito de classe especial chegará a R$ 38.872,66. A recomposição, porém, ainda depende de aprovação do Congresso Nacional.

Os delegados e peritos de primeira classe receberão, ao término da recomposição salarial, R$ 32.382,34. A remuneração dos servidores de segunda e terceira classes será de R$ 27.703,52 e R$ 26.690,15, respectivamente.

Assembleia de policiais civis do DF

O termo de negociação salarial que prevê reajuste de até 27,27% para policiais civis do Distrito Federal foi assinado nesta terça-feira (7/10)

Pelo menos 31 policiais civis do DF foram diagnosticados com o novo coronavírus

Desde o início da pandemia, 128 policiais civis do DF tiveram coronavírus

Em relação aos agentes, escrivães e papiloscopistas, o salário passará a ser de R$ 23.440,38, em janeiro de 2026, quando será paga a segunda parcela. Os profissionais destas categorias, de primeira e segunda classes, receberão R$ 17.523,06 e R$ 14.593,70, respectivamente. Já os de terceira classe terão remuneração de R$ 13.794,41.

Previsão de reajuste salarial de delegados e peritos da PCDF em janeiro de 2026 (após incorporação das duas parcelas)

Classe especial: sairá de R$ 30.542,92 para R$ 38.872,66;

Primeira classe: sairá de R$ 25.815,00 para R$ 32.382,34;

Segunda classe: sairá de R$ 22.085,08 para R$ 27.703,52;

Terceira classe: sairá de R$ 21.449,24 para R$ 26.690,15.

Previsão de reajuste salarial de agentes de polícia, escrivães, papiloscopistas e agentes policiais de custódia (após incorporação das duas parcelas)

Classe especial: sairá de R$ 18.417,51 para R$ 23.440,38;

Primeira classe: sairá de R$ 13.969,28 para R$ 17.523,06;

Segunda classe: sairá de R$ 11.634,01 para R$ 14.593,70;

Terceira classe: sairá de R$ 11.085,72 para R$ 13.794,41.

O reajuste dos policiais civis do DF ainda depende do aval do Congresso porque a corporação é custeada com recursos da União.