07/10/2025
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

Veja salários da PCDF após reajuste de até 27,27%

O termo de negociação salarial que prevê reajuste de até 27,27% para policiais civis do Distrito Federal foi assinado, nesta terça-feira (7/10), por representantes do governo federal, do GDF, da Polícia Civil do DF (PCDF) e dos sindicatos dos servidores.

Segundo o documento ao qual o Metrópoles teve acesso, ao final do pagamento do reajuste, em janeiro de 2026, o salário de delegado e perito de classe especial chegará a R$ 38.872,66. A recomposição, porém, ainda depende de aprovação do Congresso Nacional.

Os delegados e peritos de primeira classe receberão, ao término da recomposição salarial, R$ 32.382,34. A remuneração dos servidores de segunda e terceira classes será de R$ 27.703,52 e R$ 26.690,15, respectivamente.

4 imagens

Assembleia de policiais civis do DF

David Jordan/Sinpol-DF2 de 4

O termo de negociação salarial que prevê reajuste de até 27,27% para policiais civis do Distrito Federal foi assinado nesta terça-feira (7/10)

Reprodução/Sinpol-DF3 de 4

Pelo menos 31 policiais civis do DF foram diagnosticados com o novo coronavírus

Rafaela Felicciano/Metrópoles4 de 4

Desde o início da pandemia, 128 policiais civis do DF tiveram coronavírus

ANDRÉ BORGES/ESPECIAL PARA O METRÓPOLES

Em relação aos agentes, escrivães e papiloscopistas, o salário passará a ser de R$ 23.440,38, em janeiro de 2026, quando será paga a segunda parcela. Os profissionais destas categorias, de primeira e segunda classes, receberão R$ 17.523,06 e R$ 14.593,70, respectivamente. Já os de terceira classe terão remuneração de R$ 13.794,41.

Previsão de reajuste salarial de delegados e peritos da PCDF em janeiro de 2026 (após incorporação das duas parcelas)

  • Classe especial: sairá de R$ 30.542,92 para R$ 38.872,66;
  • Primeira classe: sairá de R$ 25.815,00 para R$ 32.382,34;
  • Segunda classe: sairá de R$ 22.085,08 para R$ 27.703,52;
  • Terceira classe: sairá de R$ 21.449,24 para R$ 26.690,15.

Previsão de reajuste salarial de agentes de polícia, escrivães, papiloscopistas e agentes policiais de custódia (após incorporação das duas parcelas)

  • Classe especial: sairá de R$ 18.417,51 para R$ 23.440,38;
  • Primeira classe: sairá de R$ 13.969,28 para R$ 17.523,06;
  • Segunda classe: sairá de R$ 11.634,01 para R$ 14.593,70;
  • Terceira classe: sairá de R$ 11.085,72 para R$ 13.794,41.

O reajuste dos policiais civis do DF ainda depende do aval do Congresso porque a corporação é custeada com recursos da União.

