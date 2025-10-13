Veja salários de policiais e bombeiros militares do DF após reajuste

O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) e representantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) assinaram o termo de negociação salarial dos servidores, na sexta-feira (10/10).

O acordo prevê reajuste que varia entre 19,60% e 28,40%, considerando o valor final acumulado. A recomposição salarial, que ainda depende de aprovação no Congresso Nacional, deve ser paga em duas parcelas: uma em dezembro de 2025 e outra em janeiro 2026.

A tabela elaborada pelas forças de segurança mostra como ficarão os salários dos integrantes das corporações. O documento também compara a remuneração da PMDF e do CBMDF com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que também receberá aumento. Veja:

Veja como ficarão salários da PMDF e do CBMDF após reajuste

Os valores não consideram o auxílio-alimentação. Segundo a tabela, o salário líquido dos coronéis sairá de R$ 19,5 mil e chegará a 24,6 mil, mesmo valor que será recebido pelos delegados de classe especial.

No fim da tabela, os soldados de 2ª classe passariam a receber R$ 6,9 mil. A remuneração atual é de R$ 5,9 mil.