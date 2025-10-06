06/10/2025
Veja todos os prints das conversas íntimas entre Vini Jr. e modelo brasileira

Escrito por Portal Leo Dias
Em meio a rumores com Virginia Fonseca, a história sobre a vida amorosa de Vini Jr. ganhou uma reviravolta após o portal LeoDias ter acesso a capturas de tela de conversas íntimas entre o atacante do Real Madrid e a modelo brasileira Day Magalhães, que vive na Itália, enquanto o jogador está na Coreia. Nas imagens, é possível ver que os dois mantiveram contato recente — inclusive com mensagens trocadas nesta terça-feira (2/10) — e que a modelo já chegou inclusive a encontrar o craque pessoalmente.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o jogador continuava mantendo conversas com outras mulheres mesmo após se envolver com a influenciadora. Capturas de tela mostram que essas interações começaram no início de maio e se mantiveram desde então, incluindo elogios, pedidos de fotos, combinados de chamadas de vídeo e encontros casuais.

Vini Jr. mantinha contato frequente com a modelo Day Magalhães, reagindo com emojis a praticamente todas as publicações dela — de “foguinhos” aos clássicos “olhinhos”. O atacante do Real Madrid demonstrava atenção constante às postagens da brasileira, que vive na Itália.

Em uma das conversas mais recentes, trocada nesta segunda-feira (06/10), o jogador respondeu a um vídeo publicado por Day no status do WhatsApp com o emoji de olhinhos. Ela então perguntou onde ele estava, e Vini respondeu: “Longe. Coreia e você?”. A modelo contou que estava nas Ilhas Maldivas há duas semanas, e o craque reagiu com bom humor: “Tá namorando aí, né? Hahaha”. O portal também teve acesso a registros de ligações feitas pelo atleta para a modelo.

