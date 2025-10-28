veja-traficantes-e-simpatizantes-do-cv-fugindo-por-mata-sob-tiroteio

Vídeos gravados por simpatizantes do Comando Vermelho (CV) revelam o momento em que traficantes fortemente armados, entre eles várias mulheres, fogem em fila indiana pela mata da Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, durante a Operação Contenção, realizada na manhã desta terça-feira (28) pelas forças de segurança do Rio de Janeiro. Nas imagens, os criminosos aparecem com roupas camufladas e fuzis nas mãos, avançando por estradas de terra e trilhas clandestinas que ligam as comunidades dos complexos do Alemão e da Penha.

Até o momento, foram confirmadas 81 prisões e 22 óbitos — destes, 20 são suspeitos de crimes e dois são policiais civis. A fuga silenciosa e coordenada dos bandidos lembra a emblemática cena registrada em 2010, quando traficantes também escaparam por uma trilha entre a Vila Cruzeiro e o Complexo do Alemão, em uma das operações policiais mais marcantes da história do Rio.

A atual ofensiva das forças de segurança mobiliza 2,5 mil agentes de diferentes corporações, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil e forças especiais, com o objetivo de conter a expansão territorial do CV. Segundo informações preliminares, ao menos 22 pessoas morreram e 81 foram presas.

Veja a fuga:

Troca de tiros

Durante a ação, houve intensa troca de tiros, e barricadas em chamas foram erguidas em diversos acessos às comunidades. Moradores relataram momentos de pânico e dificuldades para circular pelas ruas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Operação Contenção é uma iniciativa permanente do governo do estado, voltada ao enfrentamento das facções criminosas que tentam expandir o domínio sobre territórios na capital e na Baixada Fluminense.

Até o fechamento desta edição, a operação seguia em andamento, com relatos de novos confrontos e feridos nas áreas de mata que ligam os complexos do Alemão e da Penha.