16/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Veja vídeo de Gracyanne Barbosa após assalto no Rio de Janeiro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
veja-video-de-gracyanne-barbosa-apos-assalto-no-rio-de-janeiro

Gracyanne Barbosa foi flagrada em um vídeo que circula nas redes sociais logo após ser vítima de um assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), na madrugada desta quinta-feira (16/10).

As imagens mostram Gracyanne sentada na calçada ao lado da irmã, Barbara Jacobina, em frente a um posto de combustível, pouco depois da abordagem dos criminosos. A influenciadora aparece no vídeo de muleta, já que está se recuperando de uma cirurgia.

Leia também

Segundo relatos de testemunhas, três homens armados levaram o carro da artista na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico. A polícia foi acionada, mas demorou a chegar ao local.

5 imagensGracyanne Barbosa.Gracyanne Barbosa fez parte do elenco do Dança dos Famosos Gracyanne BarbosaGracyanne Barbosa enjoa de ovo cozinho e revela alternativasFechar modal.1 de 5

Gracyanne Barbosa choca ao mostrar cicatriz no joelho

Instagram/Reprodução2 de 5

Gracyanne Barbosa.

Reprodução/Instagram3 de 5

Gracyanne Barbosa fez parte do elenco do Dança dos Famosos

Leo Rosario/TV Globo4 de 5

Gracyanne Barbosa

Instagram/Reprodução5 de 5

Gracyanne Barbosa enjoa de ovo cozinho e revela alternativas

Instagram/Reprodução

Gracyanne se recupera de uma cirurgia no joelho, feita há cerca de duas semanas, após se lesionar durante sua participação no Dança dos Famosos.

Veja o vídeo:

🚨Gracyanne Barbosa é Vítima de Assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro pic.twitter.com/9YD466666I

— Gordo Fofoqueiro (@gordofofoqueiro) October 16, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost