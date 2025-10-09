09/10/2025
Velozes e Furiosos: fracasso na bilheteria teria enterrado a franquia

Escrito por Metrópoles
Velozes e Furiosos pode até ter se consagrado como uma das franquias mais emblemáticas do cinema, mas o amor dos fãs parece não ser suficiente para conseguir aprovação dos executivos da Universal para um novo filme.

Segundo o Wall Street Journal, nenhum roteiro, data de estreia ou contrato com membros do elenco será aprovado até que o estúdio ache uma “solução mais rentável” para manter os motores rodando.

Nos últimos 25 anos, a franquia faturou quase R$ 40 bilhões (US$ 7,6 bilhões). O último Velozes e Furiosos X, porém, não teve o mesmo sucesso dos anteriores. Apesar de ser o filme mais caro dos 11 já produzidos, com custo de R$ 1,8 bilhão (US$ 340 milhões), ele teve o menor lucro nas bilheterias, R$ 3,7 bilhões (US$ 700 milhões).

Os números podem até parecer uma verdadeira fortuna, mas dentro da lógica de Hollywood, a franquia liderada por Vin Diesel pode ter ficado cara demais para se manter.

Fontes do jornal norte-americano dizem que a Universal planejava lançar o próximo filme até abril de 2027. Mas que qualquer projeto só vai sair do papel caso a produção não estoure o teto de R$ 1 bilhão (US$ 200 milhões).

A redução de custos, claro, não seria do agrado do elenco, em especial do intérprete de Dominic Toretto. Em um evento de fãs neste ano, o astro afirmou Vin Diesel, porém, teria feito três exigências para considerar voltar ao volante.

Foram elas: que a franquia volte a Los Angeles; que o filme volte a ser focado na cultura das corridas de rua; e que Toretto e Brian O’Conner, interpretado por Paul Walker, façam sua última corrida.

