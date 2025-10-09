velozes-e-furiosos:-fracasso-na-bilheteria-teria-enterrado-a-franquia

Velozes e Furiosos pode até ter se consagrado como uma das franquias mais emblemáticas do cinema, mas o amor dos fãs parece não ser suficiente para conseguir aprovação dos executivos da Universal para um novo filme.

Segundo o Wall Street Journal, nenhum roteiro, data de estreia ou contrato com membros do elenco será aprovado até que o estúdio ache uma “solução mais rentável” para manter os motores rodando.

Leia também

8 imagens 1 de 8

Conhecido pela franquia Velozes e Furiosos, o ator tem o sex appeal dos carecas

Getty Images 2 de 8

Velozes e Furiosos 9 chega aos cinemas em 24 de junho

Reprodução/YouTube 3 de 8

Vin Diesel

4 de 8

Vin Diesel e Dwayne Johnson em Velozes e Furiosos 5: Operação Rio (2011)

Universal Pictures/Divulgação 5 de 8

Kevork Djansezian/Getty Images 6 de 8

Velozes e Furiosos 6 e 7. Desde que o golpe de Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) no Rio de Janeiro deixou o grupo com 100 milhões de dólares, a equipe se espalhou pelo mundo. Um dia, Hobbs pede a Dom que reúna um grupo de elite em Londres e apreenda uma organização de mercenários nas ruas, cujo mentor é apoiado por Letty, a antiga namorada de Dom que ele acreditava estar morta

Montagem/Universal Pictures/Divulgação 7 de 8

Cena de Velozes e Furiosos

Reprodução 8 de 8

Velozes e Furiosos: saiba quem gravou as cenas finais de Paul Walker

Reprodução

Nos últimos 25 anos, a franquia faturou quase R$ 40 bilhões (US$ 7,6 bilhões). O último Velozes e Furiosos X, porém, não teve o mesmo sucesso dos anteriores. Apesar de ser o filme mais caro dos 11 já produzidos, com custo de R$ 1,8 bilhão (US$ 340 milhões), ele teve o menor lucro nas bilheterias, R$ 3,7 bilhões (US$ 700 milhões).

Os números podem até parecer uma verdadeira fortuna, mas dentro da lógica de Hollywood, a franquia liderada por Vin Diesel pode ter ficado cara demais para se manter.

Fontes do jornal norte-americano dizem que a Universal planejava lançar o próximo filme até abril de 2027. Mas que qualquer projeto só vai sair do papel caso a produção não estoure o teto de R$ 1 bilhão (US$ 200 milhões).

A redução de custos, claro, não seria do agrado do elenco, em especial do intérprete de Dominic Toretto. Em um evento de fãs neste ano, o astro afirmou Vin Diesel, porém, teria feito três exigências para considerar voltar ao volante.

Foram elas: que a franquia volte a Los Angeles; que o filme volte a ser focado na cultura das corridas de rua; e que Toretto e Brian O’Conner, interpretado por Paul Walker, façam sua última corrida.