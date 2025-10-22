22/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Vem aí! Allan Souza Lima faz mistério sobre novo projeto de cinema

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vem-ai!-allan-souza-lima-faz-misterio-sobre-novo-projeto-de-cinema

Allan Souza Lima conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, antes do “Resenha da Bahtidão”, realizado nesta terça-feira (21/10), na Praia da Reserva, Zona Oeste do Rio. No bate-papo, o ator, que segue firme na “Dança dos Famosos”, revelou que não iria ficar até o final na gravação do projeto de Manu Bahtidão por ter um projeto no dia seguinte.

Allan fez mistério, mas adiantou que vai passar o dia na leitura para os ensaios: “Em breve saberão”. De acordo com ele, ainda não é possível contar mais detalhes da obra: “Eu gosto da vida de atuar, tenho um gosto mais ‘caliente’ para o cinema porque proporciona uma imersão maior dentro dos processos de trabalho e eu sou uma pessoa muito imersiva”, acrescentou.

Veja as fotos

Reprodução: Portal LeoDias
Allan Souza quebra o silêncio sobre rumores de affair com Wanessa Camargo: “A gente é amigo”Reprodução: Portal LeoDias
Reprodução: Instagram
Allan Souza Lima nos bastidores do “Dança dos Famosos”Reprodução: Instagram
Foto: Instagram/@wcnoclick
Allan Souza Lima no “Dança dos Famosos”Foto: Instagram/@wcnoclick
Foto: Lucas Vianna
Allan Souza Lima se prepara para novo personagem “dançante”Foto: Lucas Vianna

Leia Também

Apesar de se revelar para o cinema, o ator deixou claro que também gosta muito de trabalhar com teledramaturgia: “Eu sou uma pessoa muito imersiva. Em televisão tem um limite, mas é delicioso. Só que eu gosto muito mesmo do audiovisual”.

No bate-papo, Allan Souza também contou sobre sua participação em projetos na Ilha do Marajó, no Pará, para uma campanha em prol da liberdade. Ele destacou a atuação lutar junto com a Defensora dos Direitos Humanos, Henriqueta Cavalcante, contra o tráfico de pessoas e a exploração ao abuso sexual infantil: “Fui lá para entender, conhecer como funciona aquele lugar. É um lugar que tem suas belezas, mas também tem suas dores” finalizou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost