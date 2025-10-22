Vem aí! Allan Souza Lima faz mistério sobre novo projeto de cinema

Allan Souza Lima conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, antes do “Resenha da Bahtidão”, realizado nesta terça-feira (21/10), na Praia da Reserva, Zona Oeste do Rio. No bate-papo, o ator, que segue firme na “Dança dos Famosos”, revelou que não iria ficar até o final na gravação do projeto de Manu Bahtidão por ter um projeto no dia seguinte.



Allan fez mistério, mas adiantou que vai passar o dia na leitura para os ensaios: “Em breve saberão”. De acordo com ele, ainda não é possível contar mais detalhes da obra: “Eu gosto da vida de atuar, tenho um gosto mais ‘caliente’ para o cinema porque proporciona uma imersão maior dentro dos processos de trabalho e eu sou uma pessoa muito imersiva”, acrescentou.

Apesar de se revelar para o cinema, o ator deixou claro que também gosta muito de trabalhar com teledramaturgia: “Eu sou uma pessoa muito imersiva. Em televisão tem um limite, mas é delicioso. Só que eu gosto muito mesmo do audiovisual”.

No bate-papo, Allan Souza também contou sobre sua participação em projetos na Ilha do Marajó, no Pará, para uma campanha em prol da liberdade. Ele destacou a atuação lutar junto com a Defensora dos Direitos Humanos, Henriqueta Cavalcante, contra o tráfico de pessoas e a exploração ao abuso sexual infantil: “Fui lá para entender, conhecer como funciona aquele lugar. É um lugar que tem suas belezas, mas também tem suas dores” finalizou.