Vem aí! Primavera Sound anuncia retorno ao Brasil em dezembro de 2026

O mais amado voltou! O Primavera Sound Brasil vai voltar após um hiato de dois anos. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (17/10) e já com data marcada: o festival vai ocorrer nos dias 5 e 6 de dezembro de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A próxima edição será organizada pela produtora Bonus Track, empresa responsável pelo Todo Mundo no Rio.

Além do Brasil, a Argentina também voltará a receber o festival.

Lana Del Rey promete nova data de lançamento para álbum Taty Girl e Pabllo Vittar

O Primavera Sound marcou época em suas duas edições no Brasil, em 2022 e 2023. Na primeira, reuniu um lineup histórico com artistas como Arctic Monkeys, Lorde, Bjork, Travis Scott, Charli XCX, Arca e ainda mais. Na edição seguinte, Carly Rae Jepsen, The Killers e The Cure foram atrações.

A edição de 2024 chegou a ser anunciada, mas não ocorreu devido a problemas relacionados ao line-up. Para 2026, a expectativa é a presença de artistas grandiosos!