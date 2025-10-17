17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Vem aí! Primavera Sound anuncia retorno ao Brasil em dezembro de 2026

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vem-ai!-primavera-sound-anuncia-retorno-ao-brasil-em-dezembro-de-2026

O mais amado voltou! O Primavera Sound Brasil vai voltar após um hiato de dois anos. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (17/10) e já com data marcada: o festival vai ocorrer nos dias 5 e 6 de dezembro de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A próxima edição será organizada pela produtora Bonus Track, empresa responsável pelo Todo Mundo no Rio.

Além do Brasil, a Argentina também voltará a receber o festival.

Veja as fotos

image 58
Primavera Sound Brasil 2026
Reprodução: Internet
Reprodução: Internet
Reprodução
Reprodução
Foto/Instagram/@honeymoon
Lana Del Rey promete nova data de lançamento para álbumFoto/Instagram/@honeymoon
Divulgação
Taty Girl e Pabllo VittarDivulgação

Leia Também

O Primavera Sound marcou época em suas duas edições no Brasil, em 2022 e 2023. Na primeira, reuniu um lineup histórico com artistas como Arctic Monkeys, Lorde, Bjork, Travis Scott, Charli XCX, Arca e ainda mais. Na edição seguinte, Carly Rae Jepsen, The Killers e The Cure foram atrações.

A edição de 2024 chegou a ser anunciada, mas não ocorreu devido a problemas relacionados ao line-up. Para 2026, a expectativa é a presença de artistas grandiosos!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost