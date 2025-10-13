13/10/2025
Vem chuva por aí? Veja a previsão do tempo para esta semana no DF

A semana começa com um alerta do Inmet para chuvas intensas e ventos fortes no Distrito Federal. De acordo com o aviso, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h, até esta terça-feira (14/10).

Nesta segunda-feira, o céu está carregado, com muitas nuvens ao longo do dia e chance de chuva isolada à tarde. A temperatura varia entre 18°C e 28°C, com ventos soprando em intensidade fraca a moderada.

Na terça-feira, o calor aumenta, podendo chegar a máxima de 32°C e a umidade do ar atingindo até 90%. Há possibilidade de chuva isolada pela manhã e à noite. Os ventos continuam moderados, com rajadas em alguns momentos.

A quarta-feira traz pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com clima quente e ventos ganhando força. A temperatura pode variar entre 20°C e 31°C segundo a previsão.

Na quinta-feira, o céu continua encoberto, mas sem previsão de chuva significativa. A temperatura chega a 30°C. Já na sexta-feira, o céu permanece encoberto, com temperatura máxima de 32°C.

Segundo as previsões do Inmet, a semana será marcada por temperaturas altas e chances de chuvas.

