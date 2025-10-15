15/10/2025
Vem, sogra! Virginia convida mãe de Vini Jr. para sambar na Grande Rio

Escrito por Portal Leo Dias
Virginia Fonseca e Vini Jr. parecem estar cada vez mais próximos de retomar o romance. É possível perceber a aproximação da loira não só com o jogador, mas também com sua família. Nesta terça-feira (14/10), a influenciadora marcou presença com Fernanda Cristina, mãe do jogador, no segundo ensaio de quadra da Grande Rio.

Durante o evento, as duas chegaram até a sambar juntas, após o convite da Rainha de Bateria da escola de Duque de Caxias (RJ). Um vídeo que circula nas redes mostra a influenciadora puxando a candidata a sogra e Tainá Castro, esposa de Éder Militão, para a roda de samba.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @virginia
Virginia acorda cedo para assistir Vini Jr. jogarReprodução/Instagram @virginia
Reprodução/Instagram @virginia
Virginia faz aula de sambaReprodução/Instagram @virginia
Foto/Instagram/@Virginia
Virginia com irmão de Vini Jr., NetinhoFoto/Instagram/@Virginia
Foto/Instagram/@Virginia
Virginia com irmão de Vini Jr., NetinhoFoto/Instagram/@Virginia
Foto/Instagram/@Virginia
Virginia com irmão de Vini Jr., NetinhoFoto/Instagram/@Virginia
Paulo Tauil/AgNews
Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande RioPaulo Tauil/AgNews

Outro take mostra Virginia dando show e mostrando muito samba no pé ao lado do apresentador David Brazil e de Karen Lopes, Musa da Grande Rio. Mais cedo, ela havia compartilhado bastidores de sua aula no ritmo com a professora Luciene Santtinha. “Todo mundo fazendo aula. Carnaval de 2026 está aí”, legendou no vídeo em que aparece dançando ao lado das amigas Tainá Militão e Maressa Lopes.

O palco da aula de dança foi a mansão de Vini Jr, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde está hospedada. Ela assistiu à derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 no jogo contra o Japão no imóvel. Virginia ainda compartilhou a torcida pelo time que contou com a atuação de seu affair, mas não foi o suficiente para o Brasil sair da partida com a vitória.

A relação entre o jogador e a influenciadora chegou a ficar na corda bamba após Leo Dias divulgar prints do atleta conversando com outras mulheres durante o período de affair com a loira. A própria confirmou a confirmar a decepção, mas a situação já foi contornada. Vinicius pediu desculpas publicamente e enviou flores para a ex-esposa de Zé Felipe a fim de reforçar o arrependimento.

Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Virginia confirmou que os presentes recebidos na sexta-feira (10/10), em Mangaratiba, foram enviados pelo jogador do Real Madrid, e que está disposta a dar uma nova chance. “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas, então achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.

