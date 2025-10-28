vencedor-do-nobel-de-literatura-diz-que-teve-visto-cancelado-pelos-eua

O autor nigeriano Wole Soyinka, que venceu Prêmio Nobel de Literatura em 1986, disse ter tido o visto para os EUA revogado pelo Consulado dos Estados Unidos em Lagos, na Nigéria. A declaração foi dada nesta terça-feira (28/10).

Devido ao prêmio e ao reconhecimento internacional, o escritor foi homenageado por grandes instituições de ensino ao redor do mundo, incluindo as norte-americanas Harvard e Cornell. Ele também havia recebido visto de residência permanente nos Estados Unidos.

Soyinka, porém, rasgou o documento em 2016 após a primeira vitória de Donald Trump para a presidência do país. O autor, ainda, já se pronunciou publicamente mais de uma vez contra as políticas estadunidenses, como as decisões tomadas pelo país durante o conflito na Faixa de Gaza.

Durante coletiva com a imprensa, o romancista e dramaturgo leu uma carta que teria recebido pelo consulado, em que o órgão pede para que Soyinka leve o passaporte para ter o visto anulado.

Para justificar a decisão, o documento teria citado as regras do Departamento de Estado norte-americano, que permite “anular um visto de não imigrante a qualquer momento, a seu critério”. As informações são da AFP.

“Quero dizer ao consulado (…) que estou muito satisfeito com o cancelamento do meu visto”, declarou o autor de 91 anos aos jornalistas.

O Consulado dos Estados Unidos em Lagos foi procurado pela AFP, mas afirmou que não fará comentários sobre o episódio.