vencedora-do-oscar,-diane-keaton-morre-aos-79-anos

A grande estrela de Hollywood Diane Keaton faleceu neste sábado (11/10), segundo informações de um porta-voz à revista internacional People. Ela deixa dois filhos adotivos.
A artista ganhou fama ainda na década de 1970, após participar da franquia “O Poderoso Chefão”, e trabalhar com o diretor Woody Allen. Além de estrelar a trilogia, Diane teve no currículo filmes como “O Pai da Noiva”, “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, “Alguém Tem que Ceder”, “O Clube das Desquitadas”, “Presente Grego”, entre outros sucessos.
Veja as fotos
Leia Também
Em 1977, a famosa ganhou o Oscar por seu trabalho em “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, onde estrelou ao lado de Woody. Com o filme, também levou a mesma categoria no Globo de Ouro e no Prêmio BAFTA de Cinema.
Nascida em Los Angeles em 1946, Diane era a mais velha de quatro irmãos, e apesar de nunca ter se casado, durante sua carreira doi associada a envolvimentos com Woody, Al e Warren Beatty.
A causa da morte da atriz, diretora e produtora, que deixou dois filhos adotivos Dexter e Duke Keaton, ainda não foi revelada.