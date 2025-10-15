15/10/2025
Vendaval derruba árvore em cima de quatro carros na Asa Norte

Uma árvore de grande porte caiu em cima de quatro carros que estavam estacionados em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) II, na Asa Norte. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (15/10).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ventava forte no momento em que a árvore caiu. A corporação também informou que danos consideráveis foram causados aos veículos.

Felizmente, ainda de acordo com a corporação, nenhum pedestre ou passageiro estava próximo ao local no momento do acidente, e não houve vítimas.

O CBMDF reforçou a importância de evitar estacionar veículos próximos a árvores durante os períodos de chuvas e ventos fortes.

