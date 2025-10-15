Vendaval derruba árvore em cima de quatro carros na Asa Norte

Uma árvore de grande porte caiu em cima de quatro carros que estavam estacionados em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) II, na Asa Norte. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (15/10).
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ventava forte no momento em que a árvore caiu. A corporação também informou que danos consideráveis foram causados aos veículos.
Leia também
-
Pichadores desafiam GDF e voltam a sujar passagens subterrâneas na Asa Norte
-
Passagem subterrânea da Asa Norte é aberta depois de reforma
-
Tarado: homem é preso na Asa Norte após chamar mulher de “bunduda”
Felizmente, ainda de acordo com a corporação, nenhum pedestre ou passageiro estava próximo ao local no momento do acidente, e não houve vítimas.
Veja:
O CBMDF reforçou a importância de evitar estacionar veículos próximos a árvores durante os períodos de chuvas e ventos fortes.