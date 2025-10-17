Venezuela: com facão na mão, ministro de Maduro desafia os EUA

O ministro da Justiça da Venezuela, Diosdado Cabello, respondeu às ameaças de interferência em seu país feitas dos Estados Unidos e afirmou que irá combatê-las com as “armas do povo” e, se for necessário, defenderá a pátria “até com os dentes”. Nessa quinta-feira (16/10), Cabello discursou para militares com um facão na mão, durante uma cerimônia em Carayaca, no estado de La Guaira.

O pronunciamento acontece após Trump autorizar operações da Agência Central de Inteligência (CIA) dos EUA em território venezuelano.

“Depois não vale pedir tempo. Porque, quem tenta entrar aqui, sabe que vai enfrentar um camponês com um facão na mão em qualquer lugar, com um fuzil da pátria em qualquer esquina, porque hoje, as armas do povo, as tem o povo. As armas da nação, as tem o nosso povo, para cuidar da pátria, de qualquer inimigo. Se chame como se chame, venha de onde venha”, afirmou o ministro.

As tensões entre Venezuela e EUA escalaram nas últimas semanas após o governo norte-americano intensificar ofensivas navais em barcos considerados de “origem venezuelana” que transportavam drogas em direção aos EUA.

Os ataques deixaram ao menos 27 mortos, e, além disso, há a autorização de “ações letais” da CIA no Caribe, com o objetivo de derrubar o regime de Maduro.

O governo venezuelano se mobiliza com exercícios militares na capital da Venezuela, Caracas. Nesta sexta-feira (17/10), Nicolás Maduro anunciou que foram oficialmente ativadas as zonas de defesa integral de Mérida, Trujillo, Estado Lara e Jaracuí, o que significa o posicionamento do povo armado para garantir a segurança nacional e a estabilidade regional. Até o momento, há 468 milicianos na área.

Cabello exaltou a soberania da Venezuela e estimulou a população para combater as ameaças externas. Ele diz que os venezuelanos são um povo humilde e trabalhador e que fariam tudo por amor à pátria.

“De Carayaca, o povo camponês jura pronto para defender a pátria, a terra e a revolução. Aqui não há medo nem rendição: há dignidade, consciência e amor pela Venezuela”, destacou o ministro.

Cartel de los Soles

A mudança na política norte-americana, onde organizações de tráfico internacional de drogas são considerados grupos terroristas, facilitou o começo das operações próximas à costa venezuelanas.

O governo Trump acusa o presidente venezuelano de liderar o Cartel de los Soles, facção de narcotraficantes e ordenou a mobilização naval com a justificativa de combater o tráfico marítimo.

Em agosto, o governo norte-americano anunciou o envio de navios e aeronaves militares para o Caribe, em uma área próxima à costa venezuelana. No decorrer do tempo, o governo dos EUA iniciou um cerco militar no mar do Caribe, e enviou navios de guerra e caças F-35 para a região.

O governo norte-americano explicita a intenção de derrubar o regime ditatorial de Maduro e agora concede “autorização presidencial” que dá direito a amplos poderes à CIA para conduzir ações de inteligência, inclusive “ações letais”, com o objetivo de enfraquecer o regime de Maduro.

Essas missões podem ser executadas isoladamente ou em conjunto com forças militares americanas no Caribe.