Venezuela realiza exercícios militares após ameaças dos EUA. Vídeo

Em meio à tensão com os Estados Unidos, a Venezuela deu início nesta quinta-feira (23/10) a uma série de exercícios militares na região costeira do país. A operação, chamada “Coast Independence 200”, tem como objetivo reforçar a defesa da soberania nacional e garantir a estabilidade interna do país, segundo o governo de Nicolás Maduro.

Assista:

As manobras envolvem forças militares em oito estados costeiros, de leste a oeste do país. São eles: La Guaira, Miranda, Anzoátegui, Falcón, Nueva Esparta, Carabobo, Sucre e Zulia. O comando das ações está sob a supervisão do ministro da Defesa e vice-presidente de Defesa e Soberania, Vladimir Padrino López.

Durante a mobilização, Padrino fez um alerta sobre o que classificou como operações secretas conduzidas pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) dentro do território venezuelano.

“Sabemos que a CIA está presente na Venezuela. Podem enviar quantas unidades quiserem, de onde quiserem. Qualquer operação vai fracassar”, declarou o ministro.

Ele afirmou que os exercícios são também uma resposta a uma “grande ameaça militar” na região do Caribe, onde os Estados Unidos intensificaram presença. No último dia 15 de outubro, o presidente Donald Trump confirmou ter autorizado a CIA a realizar operações secretas na Venezuela, com o objetivo de pressionar o governo de Maduro.

Segundo o The New York Times, essas ações podem incluir “operações letais” e outras atividades da inteligência norte-americana, tanto de forma isolada, quanto integradas a missões militares mais amplas no Caribe.

Nessa quarta-feira (22/10), Nicolás Maduro anunciou que o país posicionou mais de cinco mil mísseis de defesa aérea Igla-S, de fabricação russa, em pontos estratégicos. O presidente afirmou que o movimento visa “proteger a paz e a estabilidade nacional”.

Leia também

Presença militar dos EUA no Caribe

Desde agosto, o Pentágono vem intensificando operações navais no Caribe, sob a justificativa de combater o tráfico internacional de drogas. A mobilização inclui navios de guerra e caças F-35.

De acordo com Washington, nove ataques já foram realizados contra embarcações suspeitas, a maioria próxima à costa venezuelana. Nesta semana, dois alvos também foram atingidos no Oceano Pacífico.

As ações elevaram a tensão diplomática na região. Tanto Maduro, na Venezuela, quanto Gustavo Petro, na Colômbia, afirmam que a escalada militar é parte de uma tentativa dos Estados Unidos de intervir politicamente em seus países, ambos governados por líderes de esquerda.

O governo norte-americano mantém o discurso de combate ao narcotráfico e continua classificando grupos criminosos que operam na região como organizações terroristas.