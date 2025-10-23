23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Venezuela realiza exercícios militares após ameaças dos EUA. Vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
venezuela-realiza-exercicios-militares-apos-ameacas-dos-eua.-video

Em meio à tensão com os Estados Unidos, a Venezuela deu início nesta quinta-feira (23/10) a uma série de exercícios militares na região costeira do país. A operação, chamada “Coast Independence 200”, tem como objetivo reforçar a defesa da soberania nacional e garantir a estabilidade interna do país, segundo o governo de Nicolás Maduro.

Assista:

As manobras envolvem forças militares em oito estados costeiros, de leste a oeste do país. São eles: La Guaira, Miranda, Anzoátegui, Falcón, Nueva Esparta, Carabobo, Sucre e Zulia. O comando das ações está sob a supervisão do ministro da Defesa e vice-presidente de Defesa e Soberania, Vladimir Padrino López.

Durante a mobilização, Padrino fez um alerta sobre o que classificou como operações secretas conduzidas pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) dentro do território venezuelano.

“Sabemos que a CIA está presente na Venezuela. Podem enviar quantas unidades quiserem, de onde quiserem. Qualquer operação vai fracassar”, declarou o ministro.

Ele afirmou que os exercícios são também uma resposta a uma “grande ameaça militar” na região do Caribe, onde os Estados Unidos intensificaram presença. No último dia 15 de outubro, o presidente Donald Trump confirmou ter autorizado a CIA a realizar operações secretas na Venezuela, com o objetivo de pressionar o governo de Maduro.

Segundo o The New York Times, essas ações podem incluir “operações letais” e outras atividades da inteligência norte-americana, tanto de forma isolada, quanto integradas a missões militares mais amplas no Caribe.

Nessa quarta-feira (22/10), Nicolás Maduro anunciou que o país posicionou mais de cinco mil mísseis de defesa aérea Igla-S, de fabricação russa, em pontos estratégicos. O presidente afirmou que o movimento visa “proteger a paz e a estabilidade nacional”.

Leia também

Presença militar dos EUA no Caribe

Desde agosto, o Pentágono vem intensificando operações navais no Caribe, sob a justificativa de combater o tráfico internacional de drogas. A mobilização inclui navios de guerra e caças F-35.

De acordo com Washington, nove ataques já foram realizados contra embarcações suspeitas, a maioria próxima à costa venezuelana. Nesta semana, dois alvos também foram atingidos no Oceano Pacífico.

As ações elevaram a tensão diplomática na região. Tanto Maduro, na Venezuela, quanto Gustavo Petro, na Colômbia, afirmam que a escalada militar é parte de uma tentativa dos Estados Unidos de intervir politicamente em seus países, ambos governados por líderes de esquerda.

O governo norte-americano mantém o discurso de combate ao narcotráfico e continua classificando grupos criminosos que operam na região como organizações terroristas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost