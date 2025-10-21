Violência: venezuelano é assassinado a tiros e deixado às margens de rio, no interior do Acre

Um venezuelano foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (21), às margens do Rio Iaco, em Assis Brasil, no interior do Acre. A vítima foi identificada como Júlio Rafael Ramos Navas, de 21 anos. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem estava na aldeia Betel, situada nas terras indígenas do Momoadate, quando foi surpreendido pelos disparos.

As investigações iniciais apontam que o crime pode estar relacionado a uma disputa territorial entre facções criminosas que atuam na região. O ponto onde ocorreu o homicídio é considerado estratégico, já que permite acesso rápido por via fluvial à cidade de Sena Madureira, fator que tem aumentado o interesse de grupos rivais.

De acordo com as autoridades, Júlio Rafael já tinha passagens pela polícia, e há indícios de que o assassinato tenha sido planejado a partir da própria cidade de Assis Brasil. O delegado Luccas Vianna determinou o envio imediato de uma equipe para o local do crime. O principal suspeito foi identificado, e as forças de segurança realizam buscas intensas na tentativa de capturá-lo.

O corpo da vítima será encaminhado para os procedimentos periciais. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar outros possíveis envolvidos na disputa entre facções que vem preocupando os moradores da região de fronteira.