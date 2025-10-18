Ventos de 84 km/h derrubam cobertura de arquibancada em Ribeirão Preto

Uma tempestade com rajadas de vento de 84 km/h provocou neste sábado (18/10) a queda de uma tenda de um evento internacional de beach tênis em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil Estadual, ao menos oito pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

A queda da tenda aconteceu durante a tarde deste sábado, na Rua Padre Modesto Nones, no Jardim São José, onde ocorria o Sand Series Beach Tennis. Os bombeiros foram até o local e socorreram as vítimas, uma delas em estado grave, com trauma crânio-encefálico.

Leia também

Os organizadores do evento divulgaram, por volta das 17h, um comunicado lamentando o forte vendaval que derrubou a cobertura da arquibancada.

“Houve uma evacuação coordenada pelos bombeiros, sem tumulto ou acidente em decorrência da saída do público”, dizem os organizadores, em nota, que cita nove pessoas feridas e não informa sobre vítima em estado grave. “Todos os pacientes foram atendidos no Hospital Unimed e liberados. Uma única pessoa permanece em observação”, completa.

A organização diz que divulgará novas informações sobre onde as pessoas podem retirar objetos perdidos, bem como ressalta que está prestando apoio a quem estava no local.

A região nordeste do estado, onde fica Ribeirão Preto, tem sido fortemente atingida pela umidade vinda da Amazônia, que encontrou a frente fria que chegou a São Paulo nas últimas horas.

A mudança no tempo também provocou a queda de uma viga de concreto em um galpão no bairro da Alemoa, em Santos. A viga atingiu um muro de arrimo e um trailer de lanches. Três pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas.

Desde a sexta-feira (17/10), a Defesa Civil Estadual tem alertado sobre os riscos de temporais, ventos acima de 50 km/h e queda de granizo.