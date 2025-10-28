Vera Fischer choca com detalhes de demissão da Globo: “Nunca mais”

Cinco anos após ser demitida da Rede Globo, Vera Fischer abriu o jogo sobre os bastidores da saída da emissora. A atriz encerrou o contrato em 2020, colocando fim a uma parceria de 43 anos que marcou a história da teledramaturgia brasileira.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Vera Fischer

Instagram/Reprodução 2 de 6

Vera Fischer está se recuperando de uma gripe

divulgação 3 de 6

Vera Fischer

Reprodução/Instagram 4 de 6

Vera Fischer coloca cobertura no Leblon à venda; saiba detalhes

Instagram/Reprodução 5 de 6

Vera Fischer coloca cobertura no Leblon à venda; saiba detalhes

Instagram/Reprodução 6 de 6

Vera Fischer

Instagram/Reprodução

Eternizada em novelas como Laços de Família (2000), O Clone (2001) e Senhora do Destino (2004), Vera contou que a última participação foi em Espelho da Vida (2018). “A Globo já estava em um processo de mudança. Em 2020, junto com a pandemia, o meu contrato terminou. Aí, simplesmente, me chamaram e me mandaram embora“, declarou à IstoÉ Gente.

Leia também

A artista relembrou as palavras que ouviu ao ser dispensada. “Assim: ‘Não precisamos de você, não tem mais contrato fixo. Se um dia a gente precisar, chamamos você novamente’. Nunca mais chamaram.”

Segundo Fischer, a emissora tem priorizado atores mais jovens, mesmo que ainda pouco conhecidos. Em cartaz com a peça O Casal Mais Sexy da América, no Rio de Janeiro, ela também refletiu sobre o etarismo na TV.