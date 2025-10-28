28/10/2025
Vera Fischer choca com detalhes de demissão da Globo: “Nunca mais”

Cinco anos após ser demitida da Rede Globo, Vera Fischer abriu o jogo sobre os bastidores da saída da emissora. A atriz encerrou o contrato em 2020, colocando fim a uma parceria de 43 anos que marcou a história da teledramaturgia brasileira.

Eternizada em novelas como Laços de Família (2000), O Clone (2001) e Senhora do Destino (2004), Vera contou que a última participação foi em Espelho da Vida (2018). “A Globo já estava em um processo de mudança. Em 2020, junto com a pandemia, o meu contrato terminou. Aí, simplesmente, me chamaram e me mandaram embora“, declarou à IstoÉ Gente.

A artista relembrou as palavras que ouviu ao ser dispensada. “Assim: ‘Não precisamos de você, não tem mais contrato fixo. Se um dia a gente precisar, chamamos você novamente’. Nunca mais chamaram.”

Segundo Fischer, a emissora tem priorizado atores mais jovens, mesmo que ainda pouco conhecidos. Em cartaz com a peça O Casal Mais Sexy da América, no Rio de Janeiro, ela também refletiu sobre o etarismo na TV.

“Quando eu fiz Laços de Família, eu tinha 50 anos. Ninguém acredita, mas eu tinha. Hoje em dia, ninguém pega mais alguém de 50 anos para fazer um papel principal, é difícil”, apontou.

