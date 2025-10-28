Vera Fischer choca com detalhes de demissão da Globo: “Nunca mais”

Cinco anos após ser demitida da Rede Globo, Vera Fischer abriu o jogo sobre os bastidores da saída da emissora. A atriz encerrou o contrato em 2020, colocando fim a uma parceria de 43 anos que marcou a história da teledramaturgia brasileira.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Vera Fischer
Instagram/Reprodução2 de 6
Vera Fischer está se recuperando de uma gripe
divulgação3 de 6
Vera Fischer
Reprodução/Instagram4 de 6
Vera Fischer coloca cobertura no Leblon à venda; saiba detalhes
Instagram/Reprodução5 de 6
Vera Fischer coloca cobertura no Leblon à venda; saiba detalhes
Instagram/Reprodução6 de 6
Vera Fischer
Instagram/Reprodução
Eternizada em novelas como Laços de Família (2000), O Clone (2001) e Senhora do Destino (2004), Vera contou que a última participação foi em Espelho da Vida (2018). “A Globo já estava em um processo de mudança. Em 2020, junto com a pandemia, o meu contrato terminou. Aí, simplesmente, me chamaram e me mandaram embora“, declarou à IstoÉ Gente.
Leia também
-
Vera Fischer gera polêmica ao dizer que só gosta de “homem pobre”
-
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”
-
Vera Fischer diz ter enfrentado preconceito por ser bonita demais
-
Longe das novelas, Vera Fischer fala sobre retorno à TV: “Tudo mudou”
A artista relembrou as palavras que ouviu ao ser dispensada. “Assim: ‘Não precisamos de você, não tem mais contrato fixo. Se um dia a gente precisar, chamamos você novamente’. Nunca mais chamaram.”
Segundo Fischer, a emissora tem priorizado atores mais jovens, mesmo que ainda pouco conhecidos. Em cartaz com a peça O Casal Mais Sexy da América, no Rio de Janeiro, ela também refletiu sobre o etarismo na TV.
“Quando eu fiz Laços de Família, eu tinha 50 anos. Ninguém acredita, mas eu tinha. Hoje em dia, ninguém pega mais alguém de 50 anos para fazer um papel principal, é difícil”, apontou.