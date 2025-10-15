15/10/2025
Vera Viel se emociona ao relatar encontro com Deus durante cirurgia

Escrito por Metrópoles
vera-viel-se-emociona-ao-relatar-encontro-com-deus-durante-cirurgia

Vera Viel emocionou os seguidores ao publicar nas redes sociais um registro em que relata ao marido, Rodrigo Faro, um encontro com Deus durante a cirurgia a qual foi submetida no ano passado, no dia do aniversário dela de 49 anos.

Há um ano, em 11 em outubro de 2024, ela realizou um procedimento cirúrgico para retirada de um sarcoma, um tumor raro que se desenvolveu na região coxa. “Meu encontro mais profundo com Deus!!”, iniciou na publicação.

“O meu objetivo aqui é alcançar muitas pessoas e mostrar que acreditar que o Deus vivo de hoje é aquele que transforma diagnósticos em testemunho e medo em fé”, explicou.

Agora, no dia em que completou 50 anos, Vera Viel decidiu compartilhar com os seguidores e celebrar um ano desde o sucesso da cirurgia.

“Ano passado, no dia do meu aniversário, eu estava na cama do hospital após a retirada deu um sarcoma raro e maligno. Hoje, estou celebrando meus 50 anos de vida!!!!”, completou a modelo.

