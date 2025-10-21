“Verão Maior Paraná 2026”: Confira as atrações que vão agitar o festival

21/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O Governo do Paraná anunciou, nesta terça-feira (21/10), os nomes das atrações do “Verão Maior Paraná 2026″. Serão cinco finais de semana consecutivos de espetáculos gratuitos, de 9 de janeiro a 8 de fevereiro. Entre as novidades estão shows às quintas-feiras, atrações internacionais e palcos que devem ser maiores do que no ano passado. Os shows acontecerão nas praias de Matinhos e Pontal do Paraná, com transmissão do SBT, Band, TVCI, Banda B e TV Paraná Turismo para todo o Brasil.

Entre as atrações estão Alok, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Luan Pereira, Atitude 67, Roupa Nova, Paralamas do Sucesso, Jeito Moleque, Raça Negra, Hugo & Guilherme, Zezé Di Camargo & Luciano, entre outros. As bandas internacionais são Gipsy Kings, da França, e Inner Circle, da Jamaica.

Veja as fotos

Crédito: Rodolfo Magalhães
Ana CastelaCrédito: Rodolfo Magalhães
Foto: Reprodução/Instagram @luanpereiracantor
Luan Pereira está fora da “Dança dos Famosos” depois que foi diagnosticado com cálculos renaisFoto: Reprodução/Instagram @luanpereiracantor
Reprodução: portal LeoDias
Hugo & GuilhermeReprodução: portal LeoDias
Foto: Divulgação
Raça NegraFoto: Divulgação

A expectativa é reunir um público superior ao da última edição, que atraiu mais de 1,8 milhão de pessoas. As forças de segurança do Paraná atuarão nos locais para garantir a organização do trânsito e a tranquilidade das festas, assim como em toda a faixa litorânea durante a temporada. Também haverá segurança privada nos eventos.

Além dos shows, o Verão Maior Paraná 2025/2026 terá ações voltadas aos veranistas e à comunidade local, em arenas fixas no litoral (Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná) e no Noroeste do Estado, com atividades e competições esportivas, aulas de ginástica, dança, gincanas, caminhadas e recreação infantil, além de exposições e ações itinerantes das secretarias estaduais. Confira a agenda!

Palco Matinhos

9 de janeiro – Alok
10 de janeiro – Zé Neto e Cristiano e Jiraya Uai
11 de janeiro – Belo e Jeito Moleque

15 de janeiro – Roupa Nova
16 de janeiro – Gipsy Kings
17 de janeiro – Edson & Hudson e Eduardo Costa

23 de janeiro – Raça Negra
24 de janeiro – Fábio Junior
25 de janeiro – duas atrações surpresas

29 de janeiro – Fernandinho
30 de janeiro – Ana Castela
31 de janeiro – Inner Circle e Paralamas do Sucesso

6 de fevereiro – Hugo & Guilherme
7 de fevereiro – Zezé di Camargo & Luciano
8 de fevereiro – Padre Reginaldo Manzotti e Israel & Rodolfo

Palco Pontal do Paraná

9 de janeiro – Luan Pereira e Country Beat
10 de janeiro – Atitude 67 e Kamisa 10

16 de janeiro – Gustavo Mioto e Jiraya Uai
17 de janeiro – Dilsinho e Luiz Cláudio & Giuliano

23 de janeiro – Israel & Rodolffo e Bruno & Denner
24 de janeiro – Raça Negra

30 de janeiro – Murilo Huff e Léo & Raphael
31 de janeiro – Gian & Giovani e Diego & Arnaldo

6 de fevereiro – Paralamas do Sucesso
7 de fevereiro – Trio Parada Dura e João de Souza & Bonifácio

