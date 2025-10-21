Verdades Secretas: como estão modelos que faziam “book rosa” na novela

A novela Verdades Secretas fez sucesso em 2015, ano de seu lançamento. O enredo em torno do “book rosa”, uma espécie de catálogo de modelos que também fazem programas, conquistou fãs em todo o país, que ficaram ansiosos pelo enredo de Arlete/Angel (Camila Queiroz) e Alex (Rodrigo Lombardi).

O folhetim mostrava algumas modelos atuando no book rosa, como o caso de Angel, vivida por Camila Queiroz. A personagem central da trama vive o sonho de ser modelo, mas acaba parando no mundo da prostituição para ajudar a família, que enfrenta problemas financeiros.

Veja como estão as modelos do book rosa de Verdades Secretas após 10 anos:

Camila Queiroz

A personagem Angel marcou a carreira de Camila Queiroz e deu notoriedade para a atriz. Ela estreou na TV exatamente na trama de Walcyr Carrasco, quando tinha 21 anos, em 2015.

Posteriormente, passou por novelas como Êta Mundo Bom! (2016), Pega Pega (2017) e Verão 90 (2019). Ela ainda voltou a viver Angel em Verdades Secretas 2 (2021).

Camila ainda fez sucesso em projetos do streaming, como De Volta aos 15 (2022), da Netflix, e Beleza Fatal (2025), da HBO Max.

Hoje, Camila apresenta o reality show Casamento às Cegas, da Netflix, ao lado do marido, Klebber Toledo. Eles esperam o primeiro filho.

Camila Queiroz

Camila Queiroz como Anita em De Volta aos 15

Camila e Klebber em Casamento às Cegas: Brasil

Eles esperam o primeiro filho

Casal lindo!

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet viveu a modelo Stephanie na trama de Walcyr Carrasco. Filha de Luiza Brunet, ela fez carreira como modelo e desfilou para grandes marcas, como Versace e Patachou.

No ano passado, Yasmin integrou o elenco do Big Brother Brasil 24.

Yasmin Brunet é modelo, atriz e influenciadora

Ela participou do BBB 24

Yasmin Brunet viveu uma modelo em Verdades Secretas

Yasmin Brunet no BBB 24

Grazi Massafera

Grazi Massafera também teve a carreira marcada pela icônica Larissa, modelo viciada em drogas, em Verdades Secretas. O papel na novela rendeu indicação ao Emmy Internacional na categoria de melhor atriz.

Depois da novela, ela atuou em produções como A Lei do Amor (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017), Bom Sucesso (2019), entre outros.

Grazi está no elenco da novela Três Graças, lançada nessa segunda-feira (20/10) na TV Globo.

A atriz Grazi Massafera

Grazi Massafera

Grazi Massafera

Grazi Massafera

Rhaisa Batista

Rhaisa Batista viveu Mayra Chagas em Verdades Secretas. Além da trama, ela esteve em produções como Louco por Elas (2012), Lado a Lado (2012), Império (2014), entre outras.

Neste ano, Rhaisa viveu Cláudia em Vale Tudo e Lucimar em Milagre do Destino.

Jéssica Córes

Lyris em Verdades Secretas, a atriz passou por outras produções após estrear na trama da Globo. Ela esteve em Fuzuê (2023) como Olívia de Castro e Mamonas Assassinas – O Filme (2023).

Jéssica Córes

Jéssica Córes

Jéssica Córes

Jéssica Córes

