Verdades Secretas: como estão modelos que faziam “book rosa” na novela

A novela Verdades Secretas fez sucesso em 2015, ano de seu lançamento. O enredo em torno do “book rosa”, uma espécie de catálogo de modelos que também fazem programas, conquistou fãs em todo o país, que ficaram ansiosos pelo enredo de Arlete/Angel (Camila Queiroz) e Alex (Rodrigo Lombardi).
O folhetim mostrava algumas modelos atuando no book rosa, como o caso de Angel, vivida por Camila Queiroz. A personagem central da trama vive o sonho de ser modelo, mas acaba parando no mundo da prostituição para ajudar a família, que enfrenta problemas financeiros.
Veja como estão as modelos do book rosa de Verdades Secretas após 10 anos:
Camila Queiroz
A personagem Angel marcou a carreira de Camila Queiroz e deu notoriedade para a atriz. Ela estreou na TV exatamente na trama de Walcyr Carrasco, quando tinha 21 anos, em 2015.
Posteriormente, passou por novelas como Êta Mundo Bom! (2016), Pega Pega (2017) e Verão 90 (2019). Ela ainda voltou a viver Angel em Verdades Secretas 2 (2021).
Camila ainda fez sucesso em projetos do streaming, como De Volta aos 15 (2022), da Netflix, e Beleza Fatal (2025), da HBO Max.
Hoje, Camila apresenta o reality show Casamento às Cegas, da Netflix, ao lado do marido, Klebber Toledo. Eles esperam o primeiro filho.
Yasmin Brunet
Yasmin Brunet viveu a modelo Stephanie na trama de Walcyr Carrasco. Filha de Luiza Brunet, ela fez carreira como modelo e desfilou para grandes marcas, como Versace e Patachou.
No ano passado, Yasmin integrou o elenco do Big Brother Brasil 24.
Grazi Massafera
Grazi Massafera também teve a carreira marcada pela icônica Larissa, modelo viciada em drogas, em Verdades Secretas. O papel na novela rendeu indicação ao Emmy Internacional na categoria de melhor atriz.
Depois da novela, ela atuou em produções como A Lei do Amor (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017), Bom Sucesso (2019), entre outros.
Grazi está no elenco da novela Três Graças, lançada nessa segunda-feira (20/10) na TV Globo.
Rhaisa Batista
Rhaisa Batista viveu Mayra Chagas em Verdades Secretas. Além da trama, ela esteve em produções como Louco por Elas (2012), Lado a Lado (2012), Império (2014), entre outras.
Neste ano, Rhaisa viveu Cláudia em Vale Tudo e Lucimar em Milagre do Destino.
Jéssica Córes
Lyris em Verdades Secretas, a atriz passou por outras produções após estrear na trama da Globo. Ela esteve em Fuzuê (2023) como Olívia de Castro e Mamonas Assassinas – O Filme (2023).
