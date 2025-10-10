Vereador desliga ar-condicionado em protesto contra falta de aparelhos nas escolas; VÍDEO

O vereador Guilherme Bianco, do PCdoB, desligou os ar-condicionados da Câmara Municipal em protesto contra a rejeição de um projeto que previa a instalação de aparelhos nas escolas da região. A ação buscou simbolizar a experiência negativa vivida por estudantes em salas de aula sem climatização.

Nas redes sociais, a iniciativa repercutiu intensamente. Internautas criticaram a decisão de vereadores que votaram contra a instalação de ar-condicionado nas escolas, apontando que é uma medida básica de conforto e segurança para alunos. Muitos elogiaram o gesto simbólico do parlamentar, destacando que ele colocou em evidência a falta de infraestrutura adequada nas unidades de ensino.

Veja o vídeo:

https://x.com/choquei/status/1976793343935074566?s=46&t=6YrtE_zyZjtpx5kDZCo2vg