10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Vereador desliga ar-condicionado em protesto contra falta de aparelhos nas escolas; VÍDEO

Ação simbólica ocorreu após vereadores rejeitarem projeto que previa climatização nas salas de aula

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O vereador Guilherme Bianco, do PCdoB, desligou os ar-condicionados da Câmara Municipal em protesto contra a rejeição de um projeto que previa a instalação de aparelhos nas escolas da região. A ação buscou simbolizar a experiência negativa vivida por estudantes em salas de aula sem climatização.

Vereador Guilherme Bianco durante sessão na Câmara, desligou os ar-condicionados em protesto contra a falta de aparelhos nas escolas/Foto: Reprodução

Nas redes sociais, a iniciativa repercutiu intensamente. Internautas criticaram a decisão de vereadores que votaram contra a instalação de ar-condicionado nas escolas, apontando que é uma medida básica de conforto e segurança para alunos. Muitos elogiaram o gesto simbólico do parlamentar, destacando que ele colocou em evidência a falta de infraestrutura adequada nas unidades de ensino.

Veja o vídeo:

https://x.com/choquei/status/1976793343935074566?s=46&t=6YrtE_zyZjtpx5kDZCo2vg

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost