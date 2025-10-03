03/10/2025
Vereador e chefe de gabinete são presos com armas e cofres trancados

O vereador de Manaus Rosinaldo Bual (Agir) e a chefe de gabinete dele foram presos preventivamente nesta sexta-feira (3/10), durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Amazonas que investiga um suposto esquema de rachadinha na Câmara Municipal.

A ação cumpriu mais de dez mandados de busca e apreensão e de prisão. No gabinete do parlamentar, foram encontrados três cofres, além de duas armas e aparelhos eletrônicos.

Segundo o Ministério Público do Amazonas, Bual se recusou a fornecer as senhas dos cofres, que serão levados para a sede do Gaeco, onde passarão por perícia.

Esquema sob investigação

As investigações apontam que mais de 100 pessoas já passaram pelo gabinete do vereador desde o início do mandato, o que reforça a suspeita de que cargos comissionados eram usados para desvio de salários e repasses indevidos.

A quebra de sigilo bancário autorizada pela Justiça revelou que diversas transferências eram feitas diretamente para a conta pessoal de Rosinaldo Bual, prática que caracteriza a chamada rachadinha.

O material apreendido foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Câmara Municipal de Manaus (CMM) confirmou a ação do Gaeco dentro da Casa e afirmou, em nota, que “reitera seu compromisso com a transparência, a legalidade e a colaboração com os órgãos de controle e fiscalização”.

Até o momento, a defesa de Rosinaldo Bual não foi localizada.

