Vereador Matheus Paiva cobra regularização de ruas e celebra avanços na iluminação pública do Polo Benfica

Durante o Grande Expediente da Câmara Municipal de Rio Branco, realizado nesta quarta-feira (22), o vereador Matheus Paiva destacou as demandas e avanços no Polo Benfica, bairro que tem recebido atenção constante de seu mandato.

O parlamentar lembrou que esteve no local pela terceira vez neste ano, reforçando o compromisso de acompanhar de perto as reivindicações dos moradores. Ainda em abril, foi realizado um abaixo-assinado com a comunidade, definindo o nome das ruas do bairro e encaminhando à Câmara Municipal a solicitação para que a Secretaria Municipal de Finanças realizasse o cadastro oficial dessas vias, garantindo número e CEP às residências.

“O processo está andando, mas ainda não foi concluído. Ter número e CEP não é luxo — é dignidade, cidadania e segurança”, afirmou o vereador.

Apesar da pendência, Matheus destacou um avanço importante: a iluminação pública do bairro, que antes era uma das principais reclamações da população, foi totalmente restabelecida.

“Na visita de sábado, pude constatar que a demanda da iluminação foi atendida por completo. As ruas que antes estavam no escuro agora estão iluminadas, trazendo mais segurança e qualidade de vida para os moradores”, disse Paiva.

O vereador fez questão de parabenizar a Diretoria de Iluminação Pública e o secretário Tony Roque, da Secretaria de Cuidados com a Cidade, pelo atendimento e compromisso com a comunidade.

Matheus Paiva encerrou sua fala reafirmando o propósito de continuar visitando os bairros, fiscalizando serviços e cobrando soluções concretas.

“Nosso mandato é participativo e está nas ruas, ao lado das pessoas. Seguiremos cobrando, acompanhando e reconhecendo quando as coisas acontecem”, concluiu.

