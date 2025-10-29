Vereador Matheus Paiva solicita implantação de novas vagas de estacionamento nos Parques do Tucumã e Ipê

O vereador Matheus Paiva (União Brasil) apresentou na sessão desta quarta-feira (29) um ofício endereçado à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) solicitando a implantação de novas vagas de estacionamento nas imediações dos Parques do Tucumã e Ipê, em Rio Branco.

A demanda, segundo o parlamentar, é fruto de inúmeros pedidos da comunidade que frequenta os espaços de lazer e prática esportiva. Moradores e visitantes relatam dificuldades para estacionar, especialmente nos fins de semana e feriados, quando o fluxo de veículos é mais intenso.

“Recebemos diversas reclamações de famílias que frequentam os parques e acabam sendo multadas porque, por falta de vagas, estacionam na grama. Isso mostra que há um problema de infraestrutura que precisa ser corrigido com urgência”, destacou o vereador.

No documento, Matheus Paiva solicita que a RBTRANS realize um estudo técnico de viabilidade para ampliação ou readequação das vagas já existentes, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA). O objetivo é garantir melhor ordenamento do trânsito, preservação ambiental e segurança dos pedestres e ciclistas que utilizam a área.

Para o vereador, investir na melhoria da estrutura viária em torno dos parques é também uma forma de valorizar os espaços públicos e incentivar hábitos saudáveis.

“Os parques do Tucumã e do Ipê são locais de convivência e lazer fundamentais para a população. Precisamos assegurar que todos possam acessá-los com segurança e conforto”, concluiu.