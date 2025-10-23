23/10/2025
Universo POP
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro

Vereador paulista pede a Moraes para entregar homenagem a Bolsonaro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vereador-paulista-pede-a-moraes-para-entregar-homenagem-a-bolsonaro

O presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Isaac Antunes (PL), pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para entregar presencialmente o título de cidadão rio-pretense a Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

Presidente do partido do ex-presidente em Ribeirão Preto, Antunes também foi autor do pedido para a entrega do título. A homenagem foi aprovada em fevereiro deste ano, dois dias após a Procuradoria-Geral da República denunciar Bolsonaro pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa armada, que levaram à sua condenação.

Leia também

Isaac Antunes defende que a entrega do título seria “simbólica”, e, caso seja autorizada por Moraes, “deverá ocorrer na residência do ex-presidente, em Brasília, em data a ser definida, com total observância das regras estabelecidas pelo STF”, ou seja, sem o uso de aparelhos celulares ou redes sociais.

“Cidadão rio-pretense”

A aprovação do título de cidadão para o ex-presidente Jair Bolsonaro aconteceu em uma votação tumultuada na Câmara da cidade.

Para a ocasião, o presidente da Casa determinou o aumento do efetivo  da Guarda Metropolitana. A entrada do plenário precisou ser regulada por meio de senhas, que foram distribuídas de acordo com a ordem de chegada. Além disso, faixas contra e a favor à homenagem foram colocadas no plenário pelos presentes.

A princípio, os vereadores da cidade discutiam a possibilidade de realizar uma cerimônia de homenagem a Bolsonaro em Ribeirão Preto no primeiro semestre deste ano. Com o desenvolvimento do julgamento contra o ex-presidente pelo STF, a ideia precisou ser cancelada.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost