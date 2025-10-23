vereador-paulista-pede-a-moraes-para-entregar-homenagem-a-bolsonaro

O presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Isaac Antunes (PL), pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para entregar presencialmente o título de cidadão rio-pretense a Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

Presidente do partido do ex-presidente em Ribeirão Preto, Antunes também foi autor do pedido para a entrega do título. A homenagem foi aprovada em fevereiro deste ano, dois dias após a Procuradoria-Geral da República denunciar Bolsonaro pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa armada, que levaram à sua condenação.

Isaac Antunes defende que a entrega do título seria “simbólica”, e, caso seja autorizada por Moraes, “deverá ocorrer na residência do ex-presidente, em Brasília, em data a ser definida, com total observância das regras estabelecidas pelo STF”, ou seja, sem o uso de aparelhos celulares ou redes sociais.

“Cidadão rio-pretense”

A aprovação do título de cidadão para o ex-presidente Jair Bolsonaro aconteceu em uma votação tumultuada na Câmara da cidade.

Para a ocasião, o presidente da Casa determinou o aumento do efetivo da Guarda Metropolitana. A entrada do plenário precisou ser regulada por meio de senhas, que foram distribuídas de acordo com a ordem de chegada. Além disso, faixas contra e a favor à homenagem foram colocadas no plenário pelos presentes.

A princípio, os vereadores da cidade discutiam a possibilidade de realizar uma cerimônia de homenagem a Bolsonaro em Ribeirão Preto no primeiro semestre deste ano. Com o desenvolvimento do julgamento contra o ex-presidente pelo STF, a ideia precisou ser cancelada.