Vereador pede afastamento após ser denunciado por se masturbar em via pública

Político foi detido por supostamente se masturbar em frente à vizinha e enviar mensagens impróprias; Câmara divulgou nota de repúdio

O vereador Wilian Cândido (Republicanos), do município de Ji-Paraná (RO), protocolou um pedido de afastamento temporário de 90 dias do cargo após ser denunciado por se masturbar em via pública, em frente à residência de uma vizinha.

Vereador Willian Candido — Foto: Redes Sociais/Reprodução

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher também afirmou que o parlamentar enviou diversas mensagens de teor sexual para o seu celular. O caso foi registrado pela Polícia Militar, que encontrou o vereador em estado de embriaguez, com odor etílico, fala desconexa e dificuldade para andar.

Câmara emite nota de repúdio

A Câmara de Vereadores de Ji-Paraná divulgou uma nota oficial de repúdio, classificando o comportamento do parlamentar como “inaceitável e incompatível com a postura que se espera de um agente público”.

“É inaceitável que um vereador, que deveria ser exemplo a ser seguido, promova comportamentos que deslegitimam a função pública e a comunidade que representa”, diz o documento.

Defesa alega inocência e acusa “denúncia infundada”

Após a repercussão do caso, o vereador solicitou afastamento do cargo por 90 dias, alegando necessidade de tempo para se dedicar à sua defesa e a questões pessoais decorrentes da denúncia.

“Diante da gravidade das alegações, e para preservar a imagem e a dignidade da Câmara de Vereadores, o afastamento temporário é necessário neste momento”, afirmou o advogado Célio Tavares, que representa o parlamentar.

Segundo a defesa, o político é vítima de acusações infundadas e pretende provar sua inocência durante a investigação.

Fonte: Polícia Militar / Câmara Municipal de Ji-Paraná / Defesa do vereador/ G1 RO
