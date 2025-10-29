29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Vereador propõe a criação de medalha “Herói Carioca” no Rio de Janeiro

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vereador-propoe-a-criacao-de-medalha-“heroi-carioca”-no-rio-de-janeiro

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro recebeu um novo projeto que institui oficialmente a Medalha Herói Carioca, uma honraria destinada a reconhecer cidadãos e profissionais que demonstraram coragem, dedicação e serviços relevantes em prol da segurança e da vida humana na cidade. A iniciativa é do vereador Fernando Armelau (PL).

A medalha poderá ser concedida a policiais — civis, militares, penais, federais e rodoviários —, bombeiros, militares das Forças Armadas, guardas municipais, profissionais de saúde, agentes da defesa civil e de trânsito, além de qualquer cidadão que tenha praticado atos excepcionais de altruísmo ou bravura em situações de risco.

Veja as fotos

Luciola Vilella/CMRJ
Câmara de Vereadores do Rio de JaneiroLuciola Vilella/CMRJ

Leia Também

“O Rio é uma cidade de gente guerreira. Muitos colocam suas vidas em risco para salvar outras, para defender o patrimônio público ou para agir em momentos de calamidade. Esses heróis do cotidiano merecem o reconhecimento da nossa cidade”, argumenta Fernando Armelau.

“Através dessa homenagem, a Câmara reforça o seu compromisso com a construção de uma cidade mais segura e humana”, completa.

A proposta define que a homenagem será concedida mediante requerimento de vereadores, com apoio de um terço dos parlamentares e aprovação em plenário. Cada vereador poderá indicar até cinco nomes por ano.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost