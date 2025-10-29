Vereador propõe a criação de medalha “Herói Carioca” no Rio de Janeiro

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro recebeu um novo projeto que institui oficialmente a Medalha Herói Carioca, uma honraria destinada a reconhecer cidadãos e profissionais que demonstraram coragem, dedicação e serviços relevantes em prol da segurança e da vida humana na cidade. A iniciativa é do vereador Fernando Armelau (PL).
A medalha poderá ser concedida a policiais — civis, militares, penais, federais e rodoviários —, bombeiros, militares das Forças Armadas, guardas municipais, profissionais de saúde, agentes da defesa civil e de trânsito, além de qualquer cidadão que tenha praticado atos excepcionais de altruísmo ou bravura em situações de risco.
Veja as fotos
Leia Também
“O Rio é uma cidade de gente guerreira. Muitos colocam suas vidas em risco para salvar outras, para defender o patrimônio público ou para agir em momentos de calamidade. Esses heróis do cotidiano merecem o reconhecimento da nossa cidade”, argumenta Fernando Armelau.
“Através dessa homenagem, a Câmara reforça o seu compromisso com a construção de uma cidade mais segura e humana”, completa.
A proposta define que a homenagem será concedida mediante requerimento de vereadores, com apoio de um terço dos parlamentares e aprovação em plenário. Cada vereador poderá indicar até cinco nomes por ano.