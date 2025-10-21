Vereador propõe CPI para investigar corpos mumificados em hospital do Rio

O vereador Dr. Rogério Amorim (PL) apresentou um requerimento solicitando a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso dos quatro corpos encontrados em estado de mumificação no necrotério do Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro. O episódio veio à tona no início de outubro e gerou comoção na cidade.

Segundo Amorim, a investigação deve apurar desde ocultação de cadáveres e fraude processual até prevaricação e eventual interferência de grupos armados na rede municipal de saúde. Para o parlamentar, o caso “revela um crime institucionalizado de invisibilidade humana, em que vidas e mortes são tratadas apenas como números”.

A CPI, se instalada, terá competência para verificar se situações semelhantes ocorrem em outros hospitais do Rio, propor medidas para garantir rastreamento e dignidade no manejo dos corpos, além de investigar possíveis influências de grupos armados na rotina hospitalar e no fluxo de informações.

O requerimento já conta com 11 assinaturas, mas são necessárias 17 para que a CPI seja oficialmente protocolada. Enquanto busca adesão, Amorim convocou uma audiência pública com a Comissão Permanente de Segurança e Ordem Pública da Câmara Municipal.

O encontro será realizado na quinta-feira (23/10), às 10h, na Sala das Comissões da Câmara, e já conta com confirmação de presença do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que participarão do debate sobre o caso.