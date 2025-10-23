Vereador responde líder do prefeito e cobra postura: “Não sai de cima do muro e nem defende a gestão”

O vereador Fábio Araújo (MDB) rebateu, nesta quarta-feira (22), as declarações do líder do prefeito Tião Bocalom na Câmara Municipal de Rio Branco, Márcio Mustafá (PSDB), que havia afirmado que o oposicionista gostaria de voltar pra base e estaria com mimimi”. A fala de Mustafá foi uma resposta às críticas feitas por Fábio à gestão municipal e ao programa 1001 Dignidades, da Secretaria de Assistência Social.

Em entrevista ao ContilNet, Araújo negou qualquer intenção de retornar à base governista e afirmou que deixou o grupo de apoio ao prefeito por não concordar com a forma de gestão do então prefeito Bocalom.

“Eu já fui da base do Bocalom. Todo mundo sabe que eu abri mão da base por não concordar com o tipo de gestão que ele faz. Nosso dever é atender a população. Então, para nós não tem mimimi. Quem está com mimimi é ele, porque não sai de cima do muro e nem defende a gestão, que é o papel dele”, declarou.

O vereador destacou que sua atuação segue voltada à fiscalização e à cobrança por melhorias em Rio Branco. “A população está pedindo execução, pedindo que a prefeitura intervenha nos bairros, nas ruas, nos ônibus, nas creches que ele prometeu e nunca fez”, pontuou.

Araújo também criticou a postura de Mustafá, afirmando que o comportamento do líder da base “enfraquece a democracia”.

“Mesmo sendo base, é para votar os projetos do prefeito, não para concordar com tudo. Esse tipo de posicionamento não contribui com o que a população espera da Câmara: fiscalização e cobrança”, completou.