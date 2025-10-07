Imagens fortes: vereadora denuncia maus-tratos a cachorro com ossos expostos em canil no Acre

A vereadora Veinha do Valmar denunciou nesta semana um caso de maus-tratos a animais no canil municipal de Tarauacá, no Acre. Segundo a parlamentar, um cachorro foi encontrado em estado grave, com ferimentos profundos no focinho e na cabeça, que deixavam parte do osso exposto.

A denúncia foi acompanhada de imagens que mostram a situação do animal. De acordo com a vereadora, apesar de o cachorro ter sido encaminhado a uma clínica veterinária, o estado em que foi localizado revela negligência no cuidado.

“Eu fui na clínica ver, mas para levar o animal já nesse estado, não estavam vendo isso antes? Porque está bem sério, o animal não fica mais nem em pé”, afirmou.

Veinha do Valmar destacou ainda que já acionou o Ministério Público do Acre (MPAC) para apuração da responsabilidade. Até o momento, a prefeitura de Tarauacá não se pronunciou sobre o caso.

ATENÇÃO, IMAGENS FORTES: