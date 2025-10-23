Vereadora ri ao ler projeto que proíbe bebê reborn no SUS. Veja vídeo

Uma vereadora de Cuiabá (MT) caiu na risada ao ler o anúncio da votação de um projeto de lei que visa proibir o atendimento médico-hospitalar a bebês reborn nas unidades públicas de saúde.

Katiuscia Manteli (PSB) não segurou os risos e não conseguiu anunciar a votação do parecer da Comissão de Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CJJR).

Veja:

O autor do PL, o vereador Rafael Ranalli (PL), defendeu a proposta. “Para quem está rindo, quero lembrar que teve várias cidades, não só no país, como no estado, que mulheres ensandecidas ou até senhores, chegaram com bonecos para furar a fila do sistema de saúde”, disse.

Em seguida, o parlamentar afirmou que “o dia que aparecer um boneco com uma pessoa louca no sistema de saúde buscando atendimento vai ser, graças ao meu projeto, encaminhado ao CAPS”.

O vereador queria derrubar o parecer da CCJ que foi contra a proposta. Porém, eram necessários 14 votos para derrubar o parecer e apenas 10 parlamentares participaram da votação. Com isso, a votação foi anulada.