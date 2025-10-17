17/10/2025
Vereadores do PT e do PL são cassados por distribuir óculos de grau e consultas em troca de votos

Escrito por Portal Leo Dias
vereadores-do-pt-e-do-pl-sao-cassados-por-distribuir-oculos-de-grau-e-consultas-em-troca-de-votos

Nesta sexta-feira ((17/10), a Justiça Eleitoral de Limoeiro do Norte (CE) cassou os mandatos de três vereadores do PL e do PT e dois suplentes do município como parte de um inquérito que investiga a distribuição gratuita de óculos de grau e consultas oftalmológicas a eleitores em troca de votos durante as eleições de 2024.

Entre os investigados estão Rubem Sérgio de Araújo, conhecido como “Cabo Rubem”, e Lauro Gardênio Pinheiro Machado, ambos filiados ao PL, além de Márcio José Lopes Lima, o “Professor Márcio”, do PT.

Veja as fotos

Divulgação
Rubem Sérgio de Araújo (conhecido como “Cabo Rubem”) e Lauro Gardênio Pinheiro Machado, ambos do PL, e Márcio José Lopes Lima (“Professor Márcio”), do PTDivulgação

Segundo o Ministério Público, provas apontam que havia um esquema realizado em parceria com uma ótica da cidade. Foi presa em flagrante Emanuela Marcia Silva de Sousa, que foi encontrada portando “várias armações de óculos, material de campanha e um caderno com nomes de eleitores e dos candidatos”.

Foram encontrados diálogos com eleitores nos celulares dos acusados, além de “movimentações fiscais atípicas” na ótica envolvida, com um “aumento expressivo de notas fiscais de entrada sem emissão correspondente de saída durante o período eleitoral”.

Ainda cabe recurso da decisão e os vereadores cassados negam as irregularidades. O portal LeoDias tentou contato com os gabinetes, mas não teve resposta.

