Vereadores envolvidos em confusão na Câmara de Sena são impedidos de utilizar a palavra em sessões

Os vereadores de Sena Madureira aprovaram por unanimidade na noite desta terça-feira (21) um Documento que pune, de maneira disciplinar, os vereadores Denis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PP) que, em sessão passada, foram às vias de fato.

Na ordem do dia, o presidente Charmes Diniz (PP) leu o teor do documento elencando as medidas tomadas em face dos atos dos dois vereadores e, em seguida, colocou em votação. Todos os presentes concordaram com as medidas.

Sendo assim, Denis Araújo e Maycon Moreira tiveram suas falas cassadas durante as sessões. Além disso, estão impedidos de se inscreverem no grande expediente e explicação pessoal, espaços onde os vereadores podem apresentar na tribuna as suas demandas e reivindicações.

ENTENDA: Câmara de Sena forma comissão para analisar situação de vereadores que brigaram durante sessão

A medida valerá até a apuração total dos fatos sob responsabilidade da comissão de ética que tem como presidente o vereador Francisco Maia e pode se estender por 90 dias.

Após troca de acusações na tribuna da Câmara, Denis e Maycon brigaram no plenário, sendo contidos posteriormente. A ocorrência ganhou repercussão nacional.