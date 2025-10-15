Vereadores são atingidos por gás lacrimogêneo em ação policial e vídeo registra o momento; assista

Um vídeo publicado nas redes sociais pela ex-deputada e ativista Manuela d’Ávila mostra cenas dramáticas de agressão policial contra vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre, com destaque para o parlamentar Giovani Culau (PCdoB). Sons de explosões, discussões acaloradas e disparos de gás lacrimogêneo marcam as imagens, enquanto é possível ouvir gritos como “estão agredindo vereador”.

Manuela Pinto Vieira d’Ávila é uma política brasileira, jornalista e escritora. Foi deputada federal pelo Rio Grande do Sul, liderou o PCdoB na Câmara dos Deputados e também exerceu mandato como vereadora de Porto Alegre. Ela tem presença ativa nas redes sociais, frequentemente comentando temas políticos, sociais e episódios de violência institucional, como o registrado no vídeo em questão.

Nas imagens, é possível observar um tumulto crescente no plenário ou entorno da Câmara Municipal. Explosões, possivelmente de bombas de efeito moral, são seguidas por discussões entre parlamentares e agentes de segurança. Em determinado momento, policiais disparam gás lacrimogêneo, o que causa pânico entre as pessoas presentes. Entre os ruídos, é possível ouvir manifestantes e vereadores gritando que representantes eleitos estariam sendo agredidos. O foco da denúncia feita por Manuela recai sobre Giovani Culau, que teria sido atingido durante a ação policial.

Giovani Culau é vereador de Porto Alegre pelo PCdoB e tem atuação marcada por pautas de oposição e defesa de direitos sociais. O episódio reforça as tensões políticas entre o legislativo municipal e as forças de segurança, levantando questionamentos sobre o uso da força, a liberdade parlamentar e os limites da atuação policial em espaços legislativos.

A publicação de Manuela d’Ávila rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com internautas e figuras públicas criticando o que consideram uma repressão indevida contra representantes eleitos. Até o momento da publicação desta matéria, não há uma nota oficial da Câmara Municipal de Porto Alegre, nem posicionamento da Prefeitura ou da Polícia Militar sobre o caso.

Veja o vídeo: