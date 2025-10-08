08/10/2025
Vereadores trocam socos durante sessão na Câmara do Acre. Vídeo

Uma cena inusitada mostra o momento em que vereadores trocam socos durante uma sessão na Câmara Municipal de Sena Madureira, no Acre, nessa terça-feira (7/10). A briga teria começado após uma troca de ofensas entre os políticos.

O vídeo, que ganhou as redes sociais, mostra o momento em que os vereadores Maycon Moreira (PSD) e Denis Araújo (PP) trocam socos, empurrões e ofensas, enquanto outras pessoas tentam apartar a briga.

Após o confronto, Moreira publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando ter registrado um boletim de ocorrência contra o colega. O político disse que apenas se defendeu e explicou sua versão dos fatos.

“Simplesmente, só me defendi. Em momento algum tentei agredir ele […]. Ele fez uma declaração, me chamou de fracassado, que tinha um ‘A’ maiúsculo de traidor, e eu, na explicação pessoal, retruquei, e ele não aguentou”, afirmou o vereador.

Já Araújo disse, em sua versão, que o que motivou a briga corporal com o outro vereador teriam sido as ofensas.

“Em toda a história da minha vida, nunca alguém me ofendeu tanto com calúnias e injúrias. Minha honra subjetiva e objetiva, minha vida e minha história são todas aqui, e todos me conhecem. Nunca fui de confusão, mas tudo na vida tem limites. Peço perdão a todos que decepcionei e envergonhei. Assim, também espero não ouvir mais essas ofensas de quem não é exemplo para querer dar lição de moral”, publicou em suas redes sociais.

A Câmara Municipal de Sena Madureira não se manifestou sobre o caso.

ESCOLHA DO EDITOR

