Versões caninas de Ana Castela e Zé Felipe buscam novo lar no DF

Eles surgiram entre as cinzas, famintos, frágeis — mas vivos. Um casal de filhotes resgatados por uma servidora pública após um incêndio em um terreno no Jardim Botânico de Brasília agora procura um lar. Os cachorros, batizados de Ana Castela e Zé Felipe, viraram símbolo de esperança depois do caos.

No dia 10 de outubro, o céu de Brasília foi tomado por fumaça. Um incêndio destruiu completamente um terreno baldio na Avenida do Sol, no Jardim Botânico. Quatro dias depois, quando o silêncio e as cinzas já tomavam conta do local, Agnes Naas, servidora pública, avistou dois corpos pequenos e pretos se movendo em meio à terra queimada.

“Parei o carro e vi que eram dois filhotes de cachorro. Eles vieram direto até mim. Entraram no carro como se soubessem que estavam salvos”, conta.

Na hora, Agnes comia um pedaço de pão com queijo. Um dos filhotes pegou um pedaço, faminto. “Foi impossível não imaginar a fome e o desamparo que vinham enfrentando”, diz. A cena comoveu. Ela os levou para casa imediatamente, deu comida, água, banho, e os primeiros cuidados veterinários.

Cadela Ana Castela

Cachorro Zé Felipe

Cadela Ana Castela

Filhotes de cachorro resgatados de incêndio buscam novo lar no DF

“Quando se está feliz, tudo flui”

Já seguros e com a saúde em dia, os filhotes de cachorro ganharam nomes inspirados em dois dos artistas mais populares do momento no país: Ana Castela e Zé Felipe. A escolha, segundo Agnes, não foi por acaso.

“Eles estão vivendo a fase mais feliz de suas vidas. Estão leves, incríveis. Quando se está feliz, tudo flui, e só resta agradecer a Deus por tudo que está acontece”, diz, parafraseando uma fala do próprio Zé Felipe.

A personalidade dos filhotes, segundo Agnes, reflete perfeitamente a dos cantores, irradiam alegria, pureza, leveza e carisma. Ana Castela, a fêmea, é descrita como uma “Basset Lata”, de corpo comprido e olhar doce. Já Zé Felipe, o macho, é um típico “SRD raiz”, brincalhão e cheio de energia.

O palco da nova vida

“Eles refletem a alegria, pureza e carisma dos próprios cantores”, diz Agnes, que hoje cuida dos cachorros, mas já sabe que não poderá ficar com os dois por muito tempo. Em casa, um dos seus cães não aceita outros animais, e a convivência tem se tornado perigosa.

“Não seria justo colocá-los em risco. Mas tenho certeza de que vão encontrar o palco definitivo das suas vidas — um lar cheio de amor, onde o show possa continuar”, afirma com emoção.

Um final feliz precisa de público

Apesar do nome artístico, o futuro de Ana Castela e Zé Felipe ainda depende de um ato real de solidariedade. “Nos ajude a dar um final feliz para esse casal de cachorros encantador. Seja como dupla ou carreira solo”, brinca Agnes.

Para adoção, entre em contato com Agnes pelo WhatsApp: (61) 99181-1310.

Ajude a dupla a encontrar um lar