24/10/2025
Verstappen domina o TL2 no México, Leclerc termina em 2º; confira

Depois de um primeiro treino livre marcado pela presença de vários novatos, o TL2 do GP do México, disputado nesta sexta-feira (24/10), teve o retorno dos titulares e o domínio de Max Verstappen. O tricampeão da Red Bull não demorou a assumir a ponta e terminou a sessão com o melhor tempo do dia, superando Charles Leclerc e o jovem Kimi Antonelli, que surpreendeu com a 3ª posição mesmo após enfrentar problemas no início do treino.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 15ªcolocação.

Logo nas primeiras voltas, Antonelli enfrentou uma falha mecânica e precisou retornar lentamente aos boxes.

Leclerc chegou a liderar parte do treino quase três décimos à frente de Lando Norris, enquanto Lewis Hamilton e George Russell se mantinham próximos, separados por diferenças mínimas. Albon chegou a tocar o muro na última curva, mas ainda assim figurou entre os dez primeiros com pneus macios.

Lando Norris conseguiu terminar em quarto, seguido por Hamilton, enquanto Oscar Piastri enfrentou dificuldades com equilíbrio e tração, ficando apenas em 12º, mais de oito décimos atrás do líder. Segundo dados da McLaren, o australiano perdeu meio segundo em relação a Norris no segundo setor da pista.

O TL2 terminou com Verstappen confirmando o favoritismo, seguido por Leclerc e Antonelli. Norris, Hamilton e Russell completaram o grupo dos seis primeiros.

Agora, o próximo desafio será neste sábado (23/10). Às 14h30 os pilotos disputam o TL3. A classificatória está marcada para às 18h, enquanto a corrida acontece neste domingo (26/10), no circuito Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Resultado completo do TL2 – GP do México 2025

  1. MAX VERSTAPPEN (RBR) – 1m17s392
  2. CHARLES LECLERC (Ferrari) +0s153
  3. KIMI ANTONELLI (Mercedes) +0s174
  4. LANDO NORRIS (McLaren) +0s251
  5. LEWIS HAMILTON (Ferrari) +0s300
  6. GEORGE RUSSELL (Mercedes) +0s437
  7. YUKI TSUNODA (RBR) +0s491
  8. FERNANDO ALONSO (Aston Martin) +0s546
  9. CARLOS SAINZ (Williams) +0s547
  10. LANCE STROLL (Aston Martin) +0s562
  11. LIAM LAWSON (RB) +0s826
  12. OSCAR PIASTRI (McLaren) +0s840
  13. ESTEBAN OCON (Haas) +0s874
  14. ISACK HADJAR (RB) +0s889
  15. GABRIEL BORTOLETO (Sauber) +0s931
  16. NICO HULKENBERG (Sauber) +0s956
  17. OLIVER BEARMAN (Haas) +1s050
  18. FRANCO COLAPINTO (Alpine) +1s329
  19. ALEXANDER ALBON (Williams) +1s463
  20. PIERRE GASLY (Alpine) +1s802

 

