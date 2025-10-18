18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Verstappen garante pole no GP dos Estados Unidos; Bortoleto é 16º

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
verstappen-garante-pole-no-gp-dos-estados-unidos;-bortoleto-e-16o

Dia perfeito para Max Verstappen no GP dos Estados Unidos, em Austin. Neste sábado (18/10), o holandês fez o melhor tempo e garantiu a pole position para a corrida que acontece neste domingo (19/10). Lando Norris ficou na 2ª posição e Charles Leclerc em 3º. O brasileiro Gabriel Bortoleto vai largar na 16ª colocação.

Leia também

Essa foi a 47ª pole position conquistada pelo piloto da Red Bull na carreira. George Russel ficou em 4º e Lewis Hamilton vai larga na 5ª colocação.

Verstappen and Norris on the Front Row! 🍿

Here’s your starting grid for the Grand Prix 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/uBiv37KGz2

— Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Mais cedo, o holandês havia vencido a corrida Sprint. George Russell terminou em 2º e Carlos Sainz completou o pódio.

Q1

Max Verstappen fez boa volta e garantiu o melhor tempo na primeira volta classificatória. George Russell ficou em 2º e Andrea Kimi Antonelli em 3º

Assim como na disputa do Sprint, que teve  a batida que tirou Alonso, Piastri e Norris, Isack Hadjar bateu no muro pouco tempo após o início do Q1 e ficou fora da disputa. Por conta do acidente, a bandeira vermelha foi tremulada e os pilotos voltaram aos boxes.

Veja o acidente:

Oh no, Isack! 😢

Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying ⬇#F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z

— Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Alexander Albon acabou eliminado por passar dos limites da pista. Ao final da disputa, Bortoleto, Ocon e Stroll também não avançaram para o Q2. O brasileiro terminou na 16ª posição.

Q2

Na segunda rodada, Lando Norris e Charles Leclerc melhoraram seus desempenhos na disputa tiraram Russell e Anteonelli das primeiras colocações. O piloto da McLanren fez o segundo melhor tempo, enquanto o representante da Ferrari assumiu a 3ª colocação. Verstappen se manteve na liderança.

Lewis Hamilton saltou na disputa e ficou com a 4ª colocação. Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Franco Colapinto não avançaram para a classificatória seguinte.

Q3

Apesar da boa volta de Norris, Verstappen manteve seu tempo em 1m32s510 e se manteve na 1ª colocação da disputa, apesar das tentativas do rival. O piloto da McLaren, no entanto, superou Leclerc, que já tinha feito sua segunda melhor volta. Na reta final, Russel fez tempo melhor que de Hamilton, que finalizou a disputa em 5º.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost