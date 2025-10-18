Verstappen garante pole no GP dos Estados Unidos; Bortoleto é 16º

Dia perfeito para Max Verstappen no GP dos Estados Unidos, em Austin. Neste sábado (18/10), o holandês fez o melhor tempo e garantiu a pole position para a corrida que acontece neste domingo (19/10). Lando Norris ficou na 2ª posição e Charles Leclerc em 3º. O brasileiro Gabriel Bortoleto vai largar na 16ª colocação.

Essa foi a 47ª pole position conquistada pelo piloto da Red Bull na carreira. George Russel ficou em 4º e Lewis Hamilton vai larga na 5ª colocação.

Verstappen and Norris on the Front Row! Here’s your starting grid for the Grand Prix #F1 #USGP pic.twitter.com/uBiv37KGz2 — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Mais cedo, o holandês havia vencido a corrida Sprint. George Russell terminou em 2º e Carlos Sainz completou o pódio.

Q1

Max Verstappen fez boa volta e garantiu o melhor tempo na primeira volta classificatória. George Russell ficou em 2º e Andrea Kimi Antonelli em 3º

Assim como na disputa do Sprint, que teve a batida que tirou Alonso, Piastri e Norris, Isack Hadjar bateu no muro pouco tempo após o início do Q1 e ficou fora da disputa. Por conta do acidente, a bandeira vermelha foi tremulada e os pilotos voltaram aos boxes.

Veja o acidente:

Oh no, Isack! Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying #F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Alexander Albon acabou eliminado por passar dos limites da pista. Ao final da disputa, Bortoleto, Ocon e Stroll também não avançaram para o Q2. O brasileiro terminou na 16ª posição.

Q2

Na segunda rodada, Lando Norris e Charles Leclerc melhoraram seus desempenhos na disputa tiraram Russell e Anteonelli das primeiras colocações. O piloto da McLanren fez o segundo melhor tempo, enquanto o representante da Ferrari assumiu a 3ª colocação. Verstappen se manteve na liderança.

Lewis Hamilton saltou na disputa e ficou com a 4ª colocação. Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Franco Colapinto não avançaram para a classificatória seguinte.

Q3

Apesar da boa volta de Norris, Verstappen manteve seu tempo em 1m32s510 e se manteve na 1ª colocação da disputa, apesar das tentativas do rival. O piloto da McLaren, no entanto, superou Leclerc, que já tinha feito sua segunda melhor volta. Na reta final, Russel fez tempo melhor que de Hamilton, que finalizou a disputa em 5º.